新竹縣停課學校持續增加　最新名單：幼兒園、科大、補教共20所

▲疫情持續延燒，新竹縣多所校園、補教受到影響。（資料圖／新竹縣政府提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣13日新增23例確診，其中仰德群聚有14例，縣府除了針對各處足跡進行清消外，同時設立社區篩檢站為民眾進行擴大篩檢。校園停課部分，包含幼兒園、國中小、高中、補教機構等，目前已有20所停課。

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▲因應多處確診足跡，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，4/14(四)下午6時至9時在新仁醫院急診室外提供篩檢服務。

縣府統計，截至14日上午為止，目前仍進行停課校園、補教機構名單如下：

新埔鎮

◆北平國小／1名學生確診，該班暫停實體課程10天。（4/14、08:00更新）

◆新埔國小／1名學生採檢尚未出爐，該班4/14（四）暫停實體授課1天。（4/14、08:00更新）

◆新樺補習班／新埔國小1名學生採檢尚未出爐，該班4/14（四）暫停實體授課1天。（4/14、08:00更新）

竹北市

◆博愛國小／1名學生4/13（三）確診，該班自4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天，衛生局經疫調匡列，與確診者同活動區域的10個班級，共346人，4/14（四）暫停實體課程1天。（4/14、08:00更新）



◆華聖頓美語班／因博愛國小1確診生就讀，該班自4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆成功國中／1名學生確診，該班級從4/8（五）至4/17（日），暫停實體授課10天。



◆極上塾成功分校補習班／因成功國中1學生確診，該生班級即日起至4/16（六）暫停實體授課。



◆紐約幼兒園／1名幼生確診，該班及接觸班級共2班，4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課。

芎林鄉

◆芎林國小／1名學生確診，該班4/13（三）至4/22（五）暫停實體授課10天。



◆冠希補習班／因芎林國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。（因學生離開學校、補習班時間有差異，因此暫停實體授課時間不同）



湖口鄉

◆信勢國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。



◆佳欣補習班／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。

◆新湖國小／1名學生、1名老師確診，全校4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。



◆弘承補習班／新湖國小確診個案，該班4/9（六）至4/18（一）暫停實體授課10天。





新豐鄉

◆忠孝國中／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆新豐國小／1名學生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆牛津補習班／因新豐國小確診生就讀，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10日。



◆聚集德非營利幼兒園／2名同班幼生確診，該班4/12（二）至4/21（四）暫停實體授課10天。



◆明新科技大學／2名學生確診，4/12（二）至4/21（四）實施遠距教學。



◆仰德高中／全校採檢結果有2名學生確診，全校即日起至4/18（一）暫停實體授課。

縣府表示，因應多處確診足跡，衛生局持續協調醫院設立社區篩檢站，4/14(四)下午6時至9時在新仁醫院急診室外提供篩檢服務。呼籲與確診者足跡重疊的民眾攜帶健保卡和身分證前來免費篩檢PCR。若時間無法配合前往也可以自行購買使用居家快篩試劑或至本縣公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所掛號，經醫師評估就診發放。本縣定點診所查詢網址(https://prevention.hcshb.gov.tw/News_Content.aspx?n=980&s=89584)

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