「就不能救救我們嗎」上海82歲老人確診電話求救　5分鐘錄音網瘋傳

記者蔡儀潔／綜合報導

上海一段「永康路老人電話求救」的錄音在陸網熱傳，引起超高討論度。內容顯示，一位82歲、檢測陽性的老先生打電話給居委會求救，絕望說「就不能救救我們的老百姓嗎」。工作人員更是無奈，「我也想啊！」、「也不知道為什麼上海會變成這樣」。

▲永康路老人求救電話在網路熱傳。（圖／翻攝自微信）

一段約5分鐘的錄音在社交平台上瘋傳。一名老人打給居委會，表示自己很難受，出現喉嚨痛、體溫升高等症狀，長期用藥也吃完了，但去醫院看病需要做CT，為何自己的名字已經報上去卻沒有回應，「這麼長時間都不給我解決，我怎麼辦？要看著我等死啦？」

「我不是不管，我還有很多東西我都在報。」接電話的工作人員回說，除了這位老人，他今天還想辦法送走一位孕婦、處置一個過世的老人，「不是我們不作為，而是我們做了很多事情，我們無能為力，居委會能做的事情我都做到了，居委會不該做的事情，我也做到了。」

他更直接說，「我告訴你上海是上海是12345熱線，到現在都是個空的東西！」、「我告訴余老師我無能為力，一點辦法都沒有那怎麼辦，我也不知道怎麼辦。現在我面前放的不是您一個，是有一群這樣的人群在我面前，就是他們不處置」、「我不知道也許哪一天我承受不了了，我先退出了，我也不知道這一天會不會很快到來？余老師我比你更委屈」。

老人感嘆，「就不能救救我們的老百姓嗎？」工作人員無奈說，「老人老人不管，孕婦孕婦不管，過世的老人都不管，連垃圾桶都不管。」

最後，工作人員向老人表示，他已經以書面形式將其狀況上報，也已經打過無數次電話，「我比你更傷心。因為您僅僅是一個家庭，我看到的是無數個家庭。」

老人聽後難過地說，「唉…我們的國家難道就是這個問題...這個樣子。」工作人員也感嘆，「也不知道為什麼上海會變成這樣。」

▲一線的防疫人員超負荷運轉。（圖／CFP）

這段令人心酸的錄音引發熱議，官方也對此做出回應。據徐匯區最新消息，余老先生已經在徐匯區疾控部門安排下，轉運至區級定點醫療機構第八人民醫院收治。

經《上觀新聞》核實，該段通話發生在4月12日中午，接聽電話的徐匯區天平路街道永康居民區黨總支書記張臻；致電的是居民余文明，4月7日確診新冠病毒陽性。

接電話的張臻事後受訪表示，「在接到余老師電話前，我剛好應急處理完三件事，包括電話中提到的孕婦轉運，還有為一位高齡過世老人料理後事，這些對我後來的情緒是有影響的。」

實際上，自3月12日至4月13日，張臻已經30多天沒有回家，既想念身在浦東的父母，也想念妻子和年僅4歲的女兒。在很多問題還沒有一個妥帖的解答前，他和同事們還將繼續堅守工作。