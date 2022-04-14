6月底這波疫情會結束？台大醫2字給答案

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6月底這波疫情會結束？李秉穎2字給答案

▲▼李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／台北報導

本土確診13日新增744例，超越去年三級警戒單日721例紀錄。日前衛福部長陳時中認為「6月底疫情應該走到尾巴了。」不過，中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎則持不同看法，他以「困難」2字來回應6月底疫情是否會終結，並說，差不多要半年的時間，流行曲線才會變得較低度。

李秉穎今早接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪，被問到「6月底這波疫情會結束嗎？」相對陳時中提到的「尾巴」，李秉穎坦言「困難」。他舉例，放寬防疫政策的國家，包括新加坡或美國都面臨很大的疫情，想要疫情曲線完全下降到正常，「差不多要半年左右。」

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李秉穎指出，以流行曲線來看，9月可能有希望，但不代表完全沒有疫情，只是變得較低度。醫師直言，這段時間是陣痛期，接下來慢慢解除嚴格管制，有3個目標要注意，包括醫護人力或醫療機構處置能力一定要掌控好、長者及孩童的疫苗接種是弱點，有什麼能補救的方式要想方法補救。

最後是死亡數的控制，一旦出現猛爆式的數量，會讓民眾不能接受，李秉穎認為，這幾件事加上緩慢解除禁令，是為了調整民眾跟醫護的身心狀態，以面對未來走向共存的路。

但外界擔憂其他國家出現「上萬例確診」恐在台灣上演，李秉穎表示「我覺得不一定」，這還要再比對國外資料，台灣的情況不一定會衝很快，「不一定但有可能。」

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