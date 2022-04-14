　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情爆發，13日確診數來到744例創下史上新高，不少民眾擔心染疫紛紛搶購快篩試劑。但台灣的家用快篩試劑一劑約300元上下，和國際相比貴上許多，究竟哪裡可以領到免費的快篩試劑或是公費PCR篩檢，《ETtoday新聞雲》整理出全台據點，供民眾參考。

▲家用,快篩,試劑,新冠肺炎。（圖／記者郭世賢攝）

▲全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑。（資料照／記者郭世賢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

● 公費快篩試劑

1、公費快篩試劑發放地點？

考量到Omicron傳播速度快，各縣市人口數較多的鄉鎮市區診所或衛生所都有公費家用快篩試劑可以領取。根據疾管署公布的最新資料，目前全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑，民眾可利用「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢，或上疾管署網站查詢「公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單（20220407更新）」

2、哪些人可以領取？

指揮中心表示，可領取公費快篩試劑的對象是「至定點診所掛號就醫且具呼吸道等症狀病患」，並經醫師看診後評估有必要者發放。如果幼兒的陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可以幫家人領取。

而未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，則不是發放對象。

3、拿到公費快篩試劑後要做什麼？

請在當日完成檢測，並配合上網回報篩檢結果

4、檢驗結果為陽性怎麼辦？

請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速前往當地社區採檢站或指定採檢院所進行PCR複驗。使用過的採檢器材也記得用塑膠袋密封，一起攜帶至醫療院所處理。

5、檢驗結果為陰性怎麼辦？

快篩結果為陰性不代表安全無虞，也有可能是偽陰性，或是採檢時病毒量較低無法被偵測，後續請遵循疾管署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。使用過的採檢器材請用塑膠袋密封，以一般垃圾處理。

▲台南市新營及柳營區開設社區PCR 篩檢站16日篩檢127人、發放家用快篩113份，240人報告皆為陰性，擴大匡列個案接觸者經二採都為陰性。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲若民眾與確診者有足跡重疊，可前往各縣市指定醫療院所進行公費PCR篩檢。（資料照／記者林悅翻攝）

● 公費PCR篩檢

1、公費PCR篩檢地點？

以雙北市為例，台北市共有7家醫院提供公費PCR檢測，分別為聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區、萬芳醫院、關渡醫院。

新北市則有13個公費社區篩檢站，分別為板橋大型社區篩檢站、板橋亞東社區篩檢站、三重聯醫篩檢站、泰山輔大社區篩檢站、台北醫院社區篩檢站、雙和社區篩檢站、永和社區篩檢站、土城社區篩檢站、新店慈濟社區篩檢站、新店耕莘社區篩檢站、三峽中山社區篩檢站、汐止國泰社區篩檢站、淡水馬偕社區篩檢站。

民眾可依據自身居住地，上各縣市政府網站查詢。

2、怎麼預約？

請參照各篩檢站或醫院的公告。例如台北市7家提供公費PCR檢測的醫院，都只接受網路掛號預約，不接受現場掛號，請有需求之民眾至各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號，並於指定時間至現場篩檢。

新北市13個公費社區篩檢站則有網路預約及現場掛號兩種，但每個篩檢站每日可預約的名額和現場掛號名額都不一樣，詳細可上新北市衛生局網站查詢。

3、哪些人可以做公費PCR篩檢？

採檢對象原則上以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢者。

此外，採檢14天內，且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。

4、篩檢結果怎麼看？

公費PCR篩檢為一般篩檢，無紙本報告，民眾可在48小時後，使用全民健保行動快易通APP查詢。

►佳麗寶、CHIC CHOC彩妝低至6折！買了囤著也爽

►即領即用，$50樂透金，百百折抵無限制

ET快訊
鳳梨女友墾丁脫了！　雙手扯開上衣「飽滿半球」外露
快訊／台東縣議員確診！　參加進香團搭遊覽車染疫
「12歲以下打疫苗」弊大於利　學童染疫狀況大數據曝
白曉燕命案25年！　白冰冰望愛女牌位心傷：再也未曾入夢
女星嫁港富商淡出13年…45歲悄返台「驚人近況曝光」
自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看
快訊／市府「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議
國外放任疫情2個月達高峰　！　醫曝「台灣陣痛期」：會拉更長
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

台東縣議員許進榮確診！參加進香團染疫　同車20人全遭匡列

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台323校停課名單曝光

不斷更新／教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

快訊／基隆市府驚傳「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議

6月底這波疫情會結束？台大醫2字給答案

自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

快訊／台東縣議員確診！議會召開臨時會　全員安排快篩

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

IKEA怎麼唸？外交部長趁機問 瑞典議員解密：ㄧㄎㄟˋㄧㄚˇ

濃妝妹「硬插入」重機險遭撞　被質問慵懶回：我有打燈啊！

貪玩汪咬「帶碗胸背帶」狂甩　阿嬤拿鍋子追！爸急出聲制止

追撞重機！駕駛下車怒噴檳榔汁　鮮肉騎士全程高EQ回應被讚爆

Selina男友見火吻植皮傷疤　暖答「像美人魚雙腳」...小S感動哭了

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

台東縣議員許進榮確診！參加進香團染疫　同車20人全遭匡列

不斷更新／高科大、台東深夜共+6　全台323校停課名單曝光

不斷更新／教育部放寬規定！全台「停課標準」一次看

快訊／基隆市府驚傳「送公文員工確診」！林右昌改採線上會議

6月底這波疫情會結束？台大醫2字給答案

自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

快訊／台東縣議員確診！議會召開臨時會　全員安排快篩

大谷翔平與火腿前隊友久違相聚　直接被問「你結婚了嗎？」

聯合國秘書長認了：烏克蘭現階段「不可能全面停火」！

全國羽球賽屏東登場　戴資穎、麟洋配席捲屏東

國人痛苦指數恐破6%！通膨壓力　專家提2解方

快訊／單日病例破千？　陳時中14:00說明

自動大減薪來台　Google經理想交台男：不在乎他的薪水

達瓦蘭部落驚豔之旅！拜訪由孩子們獨當一面的野地食房

差點賣不掉！方文山親揭神曲《落雨聲》背後故事

內餡紮實微爆汁！高雄在地超經典港點　珍珠丸層層咬勁無比鮮甜

台積電落腳高雄！楠梓轉骨大爆發　置產首選「華尚ART」享成熟生活圈

好奇貓「越獄完」返回卡住　緊扒欄杆腳掌狂踩空超有戲

生活熱門新聞

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

張國煒「7年王子復仇記」重返集團！網分析驚呆

快訊／1圖看「鋒面雨帶到北部了」　越晚越冷

雙北桃園都要類普篩　受檢對象一次看

估本周日增破千　醫預言未來光景

醫：接受自然感染　「1關鍵」避免變香港

本土飆744！該取消聚餐旅遊？　「這2種人」可照常

飆744例「升三級機率激增？」　陳時中這樣說

張榮發遺囑6字　財經網美：就是要把集團給張

快訊／台東縣議員確診！全員安排快篩

更多熱門

相關新聞

新竹縣20所幼兒園、科大、補教停課中

新竹縣20所幼兒園、科大、補教停課中

新竹縣13日新增23例確診，其中仰德群聚有14例，縣府除了針對各處足跡進行清消外，同時設立社區篩檢站為民眾進行擴大篩檢。校園停課部分，包含幼兒園、國中小、高中、補教機構等，目前已有20所停課。

疫情升溫！　台東縣國小+幼兒園暫停跨縣市浩動

疫情升溫！　台東縣國小+幼兒園暫停跨縣市浩動

本土病例551飆到744　醫曝2事最重要

本土病例551飆到744　醫曝2事最重要

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

台英5項防疫比一比　醫喊僅「這點大勝」：肝鐵人

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

1602名學生確診　孩童染疫6大症狀曝光

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫

讀者迴響

熱門新聞

新北男困倉儲冷凍庫！卡輸送帶失去生命跡象

「紫布事件」開庭　丁特表不滿

「恭喜！又是男生」夫妻產檢臉僵掉　兩兒1句醫笑噴

長髮妹「山頂解放」上衣消失！本尊現身回應了

人妻喝掛遭撿屍！進廁所嚇壞：都是大便

還有6張「防疫保單」可買！　確診+隔離「最高賠9萬」

獨家／姚元浩遇暴怒阿伯掏鐮刀！

好市多1公斤金條180萬開賣！網看3年前價格快吐血

歐美連口罩都不戴卻降確診　荷蘭鄉民揭共存現況

快訊／颮線掃過變天打雷！今降8℃明探15度

女星嫁港富商淡出13年　45歲悄返台「驚人近況曝光」！

具俊曄「同框黎明」畫面曝！　網讚：難怪迷倒大S

50年來最嚴重糧食危機！　8月豬、雞肉肯定漲

王少偉突發文：公開戀愛了！　高調曬「嘟嘴獻吻照」

俄曝烏軍投降畫面！　死守馬力波49天彈藥耗盡

更多

最夯影音

更多
工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做

工讀生出來！野生黑熊造訪　屋主「要求關門」...牠竟照做
金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

金材昱.Krystal「啾啾」親超大聲！　嘴唇特寫看到尖叫：不愧是金材慾

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

勸導收攤小販情緒激動反抗　遭警壓制在地哭喊：好痛喔

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

廖老大曝老婆超愛買盜版貨　無奈嘆：阿娘喂～哩加五錢

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

台男為杰尼龜「暖心」打氣　柔聲放狠話：請吃台中慶記

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面