自篩太貴！　免費快篩試劑、PCR全台據點一次看

記者黃翊婷／綜合報導

國內本土疫情爆發，13日確診數來到744例創下史上新高，不少民眾擔心染疫紛紛搶購快篩試劑。但台灣的家用快篩試劑一劑約300元上下，和國際相比貴上許多，究竟哪裡可以領到免費的快篩試劑或是公費PCR篩檢，《ETtoday新聞雲》整理出全台據點，供民眾參考。

▲全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑。（資料照／記者郭世賢攝）

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● 公費快篩試劑

1、公費快篩試劑發放地點？

考量到Omicron傳播速度快，各縣市人口數較多的鄉鎮市區診所或衛生所都有公費家用快篩試劑可以領取。根據疾管署公布的最新資料，目前全台共有621間診所及衛生所配合發放公費家用快篩試劑，民眾可利用「發放公費COVID-19家用快篩試劑社區定點診所地圖」查詢，或上疾管署網站查詢「公費COVID-19家用快篩試劑發送社區定點診所名單（20220407更新）」。

2、哪些人可以領取？

指揮中心表示，可領取公費快篩試劑的對象是「至定點診所掛號就醫且具呼吸道等症狀病患」，並經醫師看診後評估有必要者發放。如果幼兒的陪同看診者經醫師判斷後也可發放，但不可以幫家人領取。

而未有當日掛號看診紀錄或無症狀者，則不是發放對象。

3、拿到公費快篩試劑後要做什麼？

請在當日完成檢測，並配合上網回報篩檢結果。

4、檢驗結果為陽性怎麼辦？

請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，盡速前往當地社區採檢站或指定採檢院所進行PCR複驗。使用過的採檢器材也記得用塑膠袋密封，一起攜帶至醫療院所處理。

5、檢驗結果為陰性怎麼辦？

快篩結果為陰性不代表安全無虞，也有可能是偽陰性，或是採檢時病毒量較低無法被偵測，後續請遵循疾管署防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理。使用過的採檢器材請用塑膠袋密封，以一般垃圾處理。

▲若民眾與確診者有足跡重疊，可前往各縣市指定醫療院所進行公費PCR篩檢。（資料照／記者林悅翻攝）

● 公費PCR篩檢

1、公費PCR篩檢地點？

以雙北市為例，台北市共有7家醫院提供公費PCR檢測，分別為聯合醫院中興院區、聯合醫院和平院區、聯合醫院仁愛院區、聯合醫院陽明院區、聯合醫院忠孝院區、萬芳醫院、關渡醫院。

新北市則有13個公費社區篩檢站，分別為板橋大型社區篩檢站、板橋亞東社區篩檢站、三重聯醫篩檢站、泰山輔大社區篩檢站、台北醫院社區篩檢站、雙和社區篩檢站、永和社區篩檢站、土城社區篩檢站、新店慈濟社區篩檢站、新店耕莘社區篩檢站、三峽中山社區篩檢站、汐止國泰社區篩檢站、淡水馬偕社區篩檢站。

民眾可依據自身居住地，上各縣市政府網站查詢。

2、怎麼預約？

請參照各篩檢站或醫院的公告。例如台北市7家提供公費PCR檢測的醫院，都只接受網路掛號預約，不接受現場掛號，請有需求之民眾至各聯合醫院網路掛號系統，線上預約取號，並於指定時間至現場篩檢。

新北市13個公費社區篩檢站則有網路預約及現場掛號兩種，但每個篩檢站每日可預約的名額和現場掛號名額都不一樣，詳細可上新北市衛生局網站查詢。

3、哪些人可以做公費PCR篩檢？

採檢對象原則上以TOCC有職業暴露風險，或與近期感染事件公告活動足跡及其他人群聚集場所旅遊史，或依地方政府專案執行擴大採檢者。

此外，採檢14天內，且無特殊症狀及原因者，不得重複採檢。

4、篩檢結果怎麼看？

公費PCR篩檢為一般篩檢，無紙本報告，民眾可在48小時後，使用全民健保行動快易通APP查詢。