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大甲媽鑾轎凌晨西螺福興宮起駕　雲林彰化警力交接

記者蔡佩旻／雲林報導

西螺福興宮是唯一大甲媽祖進香鑾轎來回均會駐駕，也是回程在雲林出轄前最後一站。今（14）日凌晨大甲媽祖鑾轎在縣警察局長李謀旺、副局長陳柏源、西螺分局長吳俊德和福興宮董事長楊文鐘與信徒簇擁下，一同護送至西螺大橋彰化縣交界處，02時28分西螺分局長將維安勤務交接彰化縣警局後，媽祖鑾轎繼續北上。

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程，由鎮瀾宮董事長顏清標親自扶轎。（圖／記者蔡佩旻攝）

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，共9天8夜行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市遶境約340公里，昨(14)日媽鑾轎回程再度進入西螺鎮轄區，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，於市區遶境後在晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長吳俊德於大甲鑾轎前緊盯周圍香客動向。（圖／記者蔡佩旻攝）

大甲媽祖鑾轎於雲林境內的最後一哩路警方一絲一毫都不鬆懈，由雲林縣警察局長、副局長、督察長、刑警大隊長、西螺警分局長、西螺警分局副分局長隨駕步行，分別走在大甲媽鑾轎周圍掌握現場維安狀況，從西螺福興宮至西螺大橋第16拱、雲彰兩縣交界處，進行莊嚴、隆重地勤務交接儀式後奉送大甲媽鑾轎啟程。

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖鑾轎凌晨2時許在大群香客簇擁下經西螺大橋北返台中。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺警分局長吳俊德指出，今年大甲媽祖遶境活動在雲林縣能夠順遂平和主要是雲林縣警察局局長及兩位副局長、主秘、督察長分成負責整個遶境路線，以確保遶境活動的絕對萬全，西螺分局在本次遶境共投入442名警力、40名民力，其中包含警察局、刑事警察大隊及交通隊投入交通及安全維護。

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在鎮瀾宮副董事長鄭銘坤與福興宮董事長一同扶轎下，大甲媽鑾轎緩緩於西螺大橋上前進北返。（圖／記者蔡佩旻攝）

分局長吳俊德受訪表：「稍早我們將整個遶境隊伍平和地交給彰化縣警察局，雲林縣警察局明年相關遶境活動一樣會秉持著絕對萬全的決心來執行相關活動之維安勤務，與大甲媽明年再見。」

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲由西螺警分局長吳俊德率警員列隊，於西螺大橋第16拱、雲彰兩縣交界處，進行莊嚴、隆重地勤務交接儀式。（圖／記者蔡佩旻攝）

西螺福興宮董事長楊文鍾表示，非常感謝雲林縣警局李謀旺局長以及陳柏源副局長及張益偵督察長與西螺分局各位警員，投入大量警力維護台中鎮瀾宮大甲媽祖鑾轎與進香團往來的交通及安全與防制竊盜等，我代表西螺福興宮、大甲鎮瀾宮致上十二萬分謝意，尤其這段時間疫情嚴峻大家依然堅守崗位，祈媽祖保佑雲林警分局所有同仁都平安順遂。

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長吳俊德將勤務交接予彰化縣警察局田中分局後奉送大甲媽鑾轎啟程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲大甲媽祖鑾轎昨日晚間20時駐駕西螺福興宮，停留6小時後於今日凌晨02時起駕北返路程。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲凌晨大甲媽祖鑾轎在（左起）西螺警副分局長馬景秋、西螺警分局長吳俊德、雲林縣警察局長李謀旺、福興宮董事長楊文鐘、雲林縣警察局副局長陳柏源、縣警局督察長張益偵，一同護送至西螺大橋中央與彰化交界處。（圖／記者蔡佩旻攝）

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