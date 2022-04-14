快訊／花蓮+46！滿滿9大張足跡曝　衛生局長：全縣都是污染區

記者蔡怡萍／花蓮報導

今日花蓮本土新增46例確診，花蓮縣衛生局長朱家祥也在防疫記者會中表示，由於足跡太多，幾乎可以說遍布整個花蓮縣，每個地方都是污染區，於是將足跡疫調改為往前推算4天，公布方式改為依照案號、日期，也就是4/9號開始確診者到過的熱點，羅列了滿滿9大張，朱家祥表示幾乎遍及花蓮所有超商門市，以及許多餐廳、郵局、農會等等，呼籲民眾不論到花蓮哪一個地方都需要做好個人衛生管理，戴好口罩、勤洗手消毒。

▲0414花蓮防疫記者會。（圖／翻攝徐榛蔚臉書）