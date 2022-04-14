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停課標準「放太寬」惹議　教育部：尊重各縣市提出更務實方式

文／中央社

教育部12日宣布新停課標準，外界擔心國小、幼兒園學童連口罩都難戴好，且未打疫苗，承受較大風險。教育部主任秘書廖興國今天解釋，會以活動足跡密度進行疫調，決定停課措施。

▲▼教育部主任秘書廖興國。（圖／指揮中心提供）

▲教育部主任秘書廖興國。（圖／指揮中心提供）

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全國教育產業總工會（全教產）今天發出新聞稿，認為12歲以下兒童完全沒有打COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗，且易有日常衛生習慣不佳、自制力不足等狀況，一旦確診，傳染速度恐無法控制。全教產呼籲，政府應提供公費快篩給12歲以下學童，減輕家長負擔。

教育部主任秘書廖興國今天下午出席中央流行疫情指揮中心記者會，被媒體問及相關議題。他解釋，12日公布的暫停實體課程實施標準，是以確診個案為核心，採行精準、合宜並符合實務的方式訂定。

廖興國表示，小學、幼兒園和中學、大專一樣，會依確診個案活動足跡的密度進行疫情調查，決定暫停實體課程的範圍、期限及恢復時機。

廖興國表示，外界擔心幼兒園的「小小朋友們」較難掌控，甚至連口罩都無法戴好。如果出現確診狀況，會著重學童在園區內的活動足跡，進行疫情調查。

至於全教產建議提供12歲以下學童公費快篩，廖興國只回應，會配合指揮中心辦理。

另外，媒體問及縣市政府對12歲以下學童的停課標準，與中央寬鬆不一。廖興國表示，這幾天確實有接獲家長和各界建議，教育部會秉持一樣的原則，如果縣市、學校可以提出更精準、合宜、符合實務的方式，兼顧師生健康和受教權，教育部都會尊重

指揮中心指揮官陳時中也解釋，原本2名師生確診、全校停課的標準，就是根據疫情調查結果來執行，教育部這一次把疫調講的更清楚，當確診者的密切接觸者已隔離並採檢陰性，其他接觸者更不易被傳染，已可確保校園環境的安全。

按照新的停課標準，與確診者有足跡連結的師生，會暫停實體課1至3天等待疫調結果。陳時中表示，基本精神就是經過1到3天的疫調，確定把病毒趕出校園，就可繼續實體上課。

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