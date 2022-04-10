大甲媽到雲林！鑾轎16:50穿越西螺大橋　近萬信徒擠爆

記者蔡佩旻／雲林報導

台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，共9天8夜行經台中、彰化、雲林和嘉義4縣市遶境約340公里。10日下午約3時許，大甲媽祖鑾轎抵達西螺大橋北端，在近萬千信徒簇擁下，從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，市區人聲鼎沸、萬頭鑽動，下午約4時50分進入雲林縣轄。

▲雲林縣長張麗善於西螺大橋南端第三拱接駕大甲鎮瀾宮媽祖鑾轎，與董事長顏清標一同掌轎進入雲林轄區。（圖／記者蔡佩旻攝）

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▲大甲媽遶境，行經西螺大橋空拍照。（圖／記者吳立言攝）

雲林西螺福興宮是唯一大甲媽祖鑾轎來回均會駐駕的廟宇，頭旗約15時許進入西螺大橋南端，比去年早一小時，其他團隊隊伍於下午16時許陸續通過西螺大橋進入雲林縣境內，西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，適逢假日遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端，預計晚間21時駐駕、11日零時起駕。

▲西螺福興宮與各接駕宮廟出動神轎及各式文武陣頭接駕，遊客與香灯腳人潮擠滿西螺大橋南端。（圖／記者蔡佩旻攝）

大甲媽祖鑾轎自大橋北端進入到南端第三拱，大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤將掌轎位置交接予與雲林縣長張麗善，與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同掌轎，進入西螺鎮後再由大甲鎮瀾宮董事長顏清標扶轎，以萬人隨香盛況延西螺鎮建興路進入西螺市區，展開平安遶境，整個西螺小鎮熱鬧非凡，大甲媽祖鑾轎預計於晚上進入西螺福興宮駐駕休息後，繼續南下新港前進。

▲雲林縣長張麗善與大甲鎮瀾宮董事長顏清標一同掌轎進入雲林轄區。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，今下午從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，市區人聲鼎沸、萬頭鑽動，約16時50分進入雲林縣轄。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中大甲鎮瀾宮媽祖南下嘉義新港奉天宮進香，今下午從西螺大橋北端緩緩進入西螺鎮，市區人聲鼎沸、萬頭鑽動，約16時50分進入雲林縣轄。（圖／記者蔡佩旻攝）







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