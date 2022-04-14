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雲林今+0　新竹確診男進香留足跡...來回趴走三宮廟

▲ 案29320（新竹市）10日參加進香活動曾至雲林多家宮廟停留 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 案29320（新竹市）10日參加進香活動曾至雲林多家宮廟停留 ，相關處所已完成環境清消。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央疫情指揮中心今（14）日公布國內本土病例新增874例，雲林縣今天＋0，但有兩例外縣市確診個案涉足雲林縣共場所，案 29320（新竹市）為進香團成員，曾至虎尾鎮及台西鄉宮廟參加活動；案 29893（新北市）則是到雲林訪友。衛生局表示，相關場所已全面完成消毒，呼籲民眾仍需注重自我防疫。

案 29320 為男性 40 多歲，平時居住於新竹市，因職場快篩檢測陽性，外縣市安排送醫採檢，4/12 採檢 PCR 陽性，由外縣市衛生局安排於醫院隔離治療。其4/10日星期日早上07:30-07:50在虎尾鎮廣雲宮 (有戴口罩)；09:30-10:30在台西鄉海安宮 (有戴口罩)；11:00-14:00於台西五條港安西府午餐（用餐脫口罩）；14:30-15:00再回到廣雲宮 停留30分鐘（有用餐脫口罩）。因該案匡列本縣民眾居家隔離有3人。

▲ 案29320（新竹市）10日參加進香活動曾至雲林多家宮廟停留 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 案29320（新竹市）雲林縣足跡史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案 29893 男性 10 多歲，平時居住於新北市，在台北市上班，因職場有同事確診，4/12 有發燒、頭痛、全身無力症狀，深夜自行就醫採檢，4/13 採檢 PCR 陽性，目前已安排收治於外縣市集檢所。其4/12午夜曾至雲林某醫院就診停留30分鐘，4/13午夜00:30-01:00於虎尾鎮7-11冬美店購物30分鐘。因該案匡列雲林縣居家隔離有18人、自主健康管理3人、及自我健康監測2人。

▲ 案29320（新竹市）10日參加進香活動曾至雲林多家宮廟停留 。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲ 案29893（新北市）雲林縣足跡史。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣衛生局表示，上述相關地點均由當地鄉鎮公所完成環境清消，民眾若曾出入相關場所或與個案有接觸，請進行自我健康監測，若出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應撥打縣府1999專線，將儘速安排至指定社區採檢院所就醫，不得搭乘大眾運輸自行就醫。

►聽Podcast #我在案發現場


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