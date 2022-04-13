被追問疫情警戒標準陳時中回答9字　藍委秒愣住

記者黃翊婷／綜合報導

台灣本土疫情持續升溫，行政院長蘇貞昌提出「新台灣模式」，掀起各界討論。國民黨立委鄭正鈐12日質詢時，拿出去年5月的警戒標準追問是否還要遵循，衛福部長陳時中回答「這已經是歷史文獻了」，讓他當場愣住。

▲面對鄭正鈐追問疫情警戒標準，陳時中回答「這已經是歷史文獻了」。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭正鈐表示，蔡政府喊出「新台灣模式」口號，卻沒有具體完整的指引供民眾遵循，12日總質詢時，他詢問蘇貞昌新台灣模式的具體指引在哪裡，蘇貞昌回答「每天都有指引」、「所謂的積極防疫就是戴口罩、勤洗手、打疫苗」，但這些都已經是民眾的日常，希望能有更詳細的相關防疫規範指引。

接著，鄭正鈐翻出去年5月的警戒標準，追問如今是否還要遵循這些警戒標準和因應事項，陳時中則回答「這已經是歷史文獻了」，讓他當場愣住。陳時中進一步解釋，新的標準是在正常生活下積極防疫，政府也會定期每個月公布一些相關數據。

另外，關於國內目前到底是幾級警戒，陳時中表示，已經取消警戒了，由於疫情變化速度很快，現在每天都會進行滾動式檢討，希望大眾可以每天關注指揮中心發布的訊息。

但鄭正鈐認為，防疫作戰是全民共同作戰，必須有完整具體的規劃與指引，相信民眾也願意接受防疫政策調整，「而不是指揮官想到什麼才做什麼，更不是要民眾每天follow記者會，才知道政策有改變了什麼」，現行的防疫策略就是擋不住疫情，也拿不出調整防疫政策方向的配套措施，才會搞出一個語焉不詳的「新台灣模式」。