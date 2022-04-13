停課新標準今上路！8大QA一次看　「這情況」防疫假不算全勤

記者崔子柔／綜合報導

本土確診案例不斷飆升，病毒也在校園失守，原規定有2人確診就全校停課，讓各界質疑標準過低，全台已有超過200校園停課，家長怨聲連連，教育部昨（12日）制定出新的停課標準，並於今（13日）起實施，《ETtoday新聞雲》也整理出7大QA讓民眾一次看懂。

一、高中以下的停課標準？

全校有1/3以上班級、全校達10班以上暫停實體課程10天，得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康檢測。

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二、大專院校的停課標準？

有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課程10天，全校得實施全校暫停實體課程，教職員和學生皆應進行自我健康監測。

三、補習班的停課標準？

短期補習班及幼兒園等，比照高中以下學校規定，縣市政府另已協助訂定補習班受疫情影響的退費原則，業者須依照原則個別退費。

▲全台多間校園停課。（圖／記者楊淑媛翻攝）



四、在什麼情況下請假不影響全勤？

教育部主任秘書廖興國指出，若因進行居家隔離請假，不會算在出勤紀錄中；若學生和確診者足跡接觸，但疫調後不屬於密切接觸者，仍想請假在家觀察，就屬於一般性請假。

五、為何全校達10班才全校停課？配套措施？

廖興國表示，和相關局處討論後，以8班為標準再加2班，另會請學校制訂《學校持續營運計畫》，不論染疫與否都要造冊，規畫員工出入動線、要如何進行居家辦公等。

六、會加強進校園的規範嗎？

目前進學校都要量體溫、噴酒精，廖興國提到，若要先快篩再進校園，仍要由指揮中心指示。

七、偏遠地區的停課標準？有些學校一個年級只有一班怎麼辦？

因為有的學校班級數少，停課標準才會分為1/3班級、10個班級2種原則，像每年級只有1班的狀況，以國小來說全校就有6班，1/3的班級則是2班能達停課標準。

八、校方能用更嚴格標準執行停課措嗎？

若疫情更嚴峻，學校想依更嚴格的標準執行停課，也可透過教育部「暫停實體課程實施應變小組」協商。