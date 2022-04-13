醫技生控快篩成果被收割「便宜又準」　慈濟大學回應

記者黃翊婷／綜合報導

國內快篩試劑一劑的價格大約落在350元上下，一度掀起「價格太貴」的爭議。有網友12日在PTT八卦板聲稱，「花蓮某佛系學院的一群碩士生及大學生」研發出快篩試劑，一組成本只要幾塊錢，卻遭到校方收割；對此，慈濟大學在同日晚間發表聲明，強調國內現階段使用的居家快篩為抗原快篩試劑，而校方2020年間開發的是抗體快篩試劑，兩種產品完全不同，況且研發出來的試劑均為慈善捐助供應，並非「收割學生成果」。

▲慈濟大學回應網友爆料「收割學生成果」爭議。（圖／慈濟大學提供）

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原PO在PTT八卦板以「學生研發快篩成果被收割，然後老百姓買一劑350（元）」為題PO文，內容提到，花蓮某佛系醫學院醫技系的一群碩士生跟大學生，花了一個半月與中研院合作，做出台灣第一批純化重組N protein的試劑，一組成本只要幾塊錢又準確，沒想到一劑都沒用在台灣人身上，質疑校方收割學生的研發成果。

▲國內使用的居家快篩試劑為「抗原快篩」。（資料照／記者陳以昇攝）

對此，慈濟大學12日晚間發布聲明回應，校方2020年間的確開發出抗體快篩試劑，但和現階段國內使用的居家快篩「抗原快篩」試劑是完全不同的產品；當時開發出新冠肺炎IgM／IgG雙抗體檢測試劑，台灣疫情平穩，其他國家卻因醫療量能檢測不足，導致疫情嚴重，於是校方經由慈濟慈善基金會捐助，輸往印尼、宏都拉斯、柬埔寨等國家，協助當地防疫，總計約輸出20萬劑。

慈濟大學表示，這些都是醫療慈善捐助，並無出售營利，試劑製造的成本也是全部由慈濟慈善基金會承擔，參與研發的師生均為義務貢獻，也明白這次研發是以醫療慈善為目的；另外，學生參與的部分是初期蛋白質純化及優化的過程，後續團隊仍投入大量心血包括試劑成分調配、臨床試驗等等，這一切都是慈善捐助供應，所謂「收割學生」成果之說並不如實。