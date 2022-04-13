停課標準大鬆綁　家長1理由反彈！湧入潘文忠臉書見「這15字」狂酸

▲潘文忠昨公佈新版停課標準。（圖／指揮中心提供）



記者崔子柔／綜合報導

昨（12）日新增551例本土確診案例，病毒也在校園失守，全台超過200間學校停課，教育部昨日制定出新的停課標準，並於今（13日）起實施，不少家長認為標準一下放太寬，紛紛湧入教育部長潘文忠的臉書留言，意外看見他封面照片的15字標語，更覺得諷刺。

新標準放寬為1/3班級以上或超過10個班級有學生、教職員遭列為個案或密切交觸者，得實施全校停課10天，不少家長認為，大人打完疫苗可以居家辦公，而12歲以下的孩子都沒有接種疫苗，竟要冒著染疫的風險到學校上課？

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▲潘文忠臉書封面照片的標語受學生家長質疑。（圖／翻攝自Facebook／潘文忠）



潘文忠臉書昨日湧入大量學童家長，不少人看到他封面照片上的15字標語，「教育，要陪每一個台灣小孩安心長大」，更覺得諷刺，紛紛留言表示，「請問您的決策如此自私，小孩該如何安心長大呢」、「現在防疫措施這樣，小孩要安心長大也是很難」、「不停課怎麼安心可憐」、「我們政府這樣對待沒有打疫苗的國小生，真的很痛心很失望」、「部長是不是有點衝突呀」。

▲大量家長抗議。（圖／翻攝自Facebook／潘文忠）



面對完全沒有接種疫苗的國小學童，一旦採取同樣寬鬆的停課標準，會不會因此快速讓疫情在國小校園內失控？中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，即使幾乎是輕症，也可能癱瘓兒童醫療系統，「我的想法是，若要鬆綁國小以下的停課標準，應該考慮放寬接種疫苗年齡層，給家長是否讓孩子接種疫苗的選擇權」。