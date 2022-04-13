若少做2件事！他估「日增7萬確診」　喊這東西越來越重要

記者陳俊宏／綜合報導

12日新增551例本土確診，精神科醫師沈政男表示，3月下旬疫情曝光前，Rt值超過4，如果到現在才曝光，中間都沒有疫調與匡列，那麼今天的新增將是7萬528例。他說，快篩試劑將會越來越重要，跟前兩年的口罩一樣，如果疫情大爆發，以台灣民眾的配合程度，所有人每周都篩一下。

指揮中心指揮官陳時中12日直言，以目前趨勢來看，4月底幾乎一定會本土單日破千。指揮中心發言人莊人祥說明，有關千例或萬例，以目前疫情來看，當然有可能發生，只是大多數都是輕症，請大家鼓勵家中長者儘早去打疫苗。

沈政男在臉書指出，有人說有在防疫，就不會破萬！檢驗量能不夠，也不會破萬！不是這樣啦，3月下旬疫情曝光前，Rt值超過4，如果到現在才曝光，中間都沒有疫調與匡列，那麼今天的新增將是551*(4/2)^(21/3)=7萬528例。

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▼12日新增551例本土確診。（圖／指揮中心提供）



沈政男說，3月下旬介入後，Rt值壓到接近2，這幾天又降到2以下，才會過去3天都是400多，而12日只有500多；如果接下來維持在2，破萬就很快，但現在已經壓到2以下，當然會慢一些。

沈政男提到，問題是要壓得更低，越來越困難了，因為疫調與匡列的人數越來越多，說是已有3萬人被居隔，相關負荷相當沉重，他已經講過很多次，一旦放棄疫調與匡列，疫情就會飆升，希望各縣市政府繼續努力。

沈政男認為，各縣市的疫情越來越相似了，也就是確診人數逐漸增加，而不明感染源案例也悄悄浮現了；至於確診上萬的檢驗，當然要靠快篩，先自己快篩，陽性者再用PCR確認，一天確診數萬都沒問題。

沈政男表示，快篩試劑將會越來越重要，跟前兩年的口罩一樣，如果疫情大爆發，以台灣民眾的配合程度，所有人每周都篩一下，陽性就趕快處理，當可有效圍堵疫情，「你只須趕緊準備，如果突然被隔離，該怎麼安頓一切。真的，不要以為下一個不是你，大家多多小心！」

►本文獲得沈政男醫師授權。