▲台中機車污染AI車牌辨識系統獲「全球智慧50大獎」。（圖／環保局提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

台中市政府環保局開發的「機車污染AI車牌辨識系統」，參加「2022全球智慧50大獎」，入選全球50大智慧城市科技應用項目。台中市環保局代表台中參賽，也是全台唯一獲獎城市。

環保局表示，全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）為表揚世界具影響力的智慧城市，自民國107年起，逐年舉辦「世界智慧50大獎」（Smart 50 Awards），今年於4日在美國俄亥俄州哥倫布市舉行頒獎典禮。

環保局長陳宏益表示，市長盧秀燕自上任以來，致力於空氣品質的改善及提升。環保局整合軟硬體系統設備並多元應用，自109年起採用科技執法創新作為，結合人工智慧(AI)自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統，管制行駛中排煙烏賊車，並同步加強管制未完成年度排氣檢驗的上路機車。

環保局長陳宏益表示，環保局整合軟硬體系統設備並多元應用，自109年起採用科技執法創新作為，結合人工智慧（AI）自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統，管制行駛中排煙烏賊車，並同步加強管制未完成年度排氣檢驗的上路機車。

環保局指出，台中市去(110)年應定檢機車數為119萬3452輛，已定檢車輛數為98萬6962輛，年度定檢率達82.70%，躍居六都第一。烏賊車檢舉數及主動稽查數合計1538輛次，經審查確認有排煙污染之虞而進行青白煙通知到檢者計510輛，實際到檢者計312輛，後續報廢者計124輛，統計經青白煙稽查管制而報廢老舊機車比例約4成。

去(110)年利用科技執法等相關稽查管制作為，搭配老舊機車汰換補助政策，共汰除1至4期老舊機車共計6萬931輛，減碳量相當於栽種112萬棵樹木，等同闢建8.5座台中都會公園。