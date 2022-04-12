台中新增24處足跡曝　七期養生會館、高檔義料、好市多自助加油

▲台中新增24處足跡，七期金礦928、高檔義料、好市多自助加油皆有。（圖／市府提供）



記者游瓊華／台中報導

國內本土疫情再創新高，台中市疫情也激增26例，台中市政府也一口氣公布24處確診者足跡，包括七期頂級腳底按摩會館金礦928、星野集團旗下義式餐廳皮諾可可，以及好市多自助加油、多那之咖啡店皆入列。

▲台中新增24處足跡，七期金礦928、高檔義料、好市多自助加油皆有。（圖／市府提供，下同）



台中市今(12)日新增26例本土確診個案，其中6例為昨日已公布未取得案號。足跡包括金礦928頂級足體舒壓會館、彩虹晨早餐店、毓香牛肉麵、勝麒輪胎行、滿六早餐店、皮諾可可；太平區東平路美而美早餐店、太平峰鳴滷肉飯、阿偉飲品、吉蜂蒸餃、拉亞漢堡東勢東崎店、大順農藥行、總旺五金賣場、萊爾富東勢東麒店、7-11欣東雲門市、盛東餃子館。

衛生局長曾梓展說明，今日接獲外縣市通知確診個案台中市足跡包括韓34韓國料理一中店、好市多北台中店自助加油、7-11新興陽門市、JU100剪髮北屯區、小亞早餐-興安店、麵線陳專業麵線台中廣天宮店、多那之咖啡台中興安門市，已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢。

市長盧秀燕今日召開防疫記者會表示，台中今日公布的26例中，已累計14例個案分布於東勢區，市府昨日即宣布擴大開設東勢前進指揮所、新增開設2處篩檢點，昨日共篩驗1156市民，今天兩處篩檢站持續篩檢，截至下午2時共篩檢842人，773人陰性，31人檢驗中，相關接觸者PCR採檢38人，尚待結果。