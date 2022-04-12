快訊／東勢校園群聚累計14案　台中男疑北上聽阿妹演唱會確診

▲東勢校園群聚累計14案，台中男打3劑北上聽阿妹演唱會後確診。（圖／台中市政府提供）



記者游瓊華／台中報導

台中今天暴增26例本土確診個案，創下這波疫情爆發以來新高。市長盧秀燕今（12）日召開防疫記者會表示，已累計14例個案分布於東勢區。另外，案28299為20多歲男性，已接種3劑疫苗，4月8日至9日與2名朋友至台北聽張惠妹演唱會，10日出現症狀，11日就醫PCR採檢陽性確診(Ct值21.7)，隔離治療中，感染源暫研判與台北旅遊史有關。

市政今日下午召開台中市防疫指揮中心記者會，盧市長說明，案28245為20多歲女性(案26519同事，為北部案25220新社訪友案相關)，已接種3劑疫苗，因案26519於8日確診後經匡列為接觸者，8日採檢陰性，10日出現症狀，至醫院PCR採檢後陽性確診(CT值21)，隔離治療中。另案28296為議員服務處助理，目前隔離治療中，相關接觸者採檢均為陰性。

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▲台中太平空調技師群聚案，至今已有4人染疫。（圖／市府提供）



案28297、28298、28810分別為40多歲夫妻及10歲以下女童，案28297為台中市4月10日確診案27650職場同事，6日出現症狀，10日因案27650確診經匡列為接觸者居隔，經PCR採檢陽性確診(CT值22.3)；案28298於9日出現症狀，經PCR採檢確診(CT值18.8)，案夫妻同住2名小孩(案28810)及職場10人匡列居隔及採檢，所涉足跡包括美而美早餐店、峰鳴滷肉飯、阿偉飲品太平中山店、吉鋒蒸餃太平店。

案28299為20多歲男性，已接種3劑疫苗，4月8日至9日與2名朋友至北部聽演唱會，10日出現症狀，11日就醫PCR採檢陽性確診(CT值21.7)，隔離治療中，感染源暫研判與台北旅遊史有關。案28301為40多歲女性(南部案27387的接觸者)，7日至9日與朋友4人至東港、小琉球旅遊，9日已匡列居隔，10日出現症狀，經就醫PCR採檢陽性(CT值18)，隔離治療中。

案28515為40多歲男性，6日曾至北部開會及聚餐、7日有南部縣市旅遊史，8日喉嚨痛就醫PCR陰性，11日自行快篩陽後至醫院PCR採檢陽性確診(CT值15.4)，此案匡列台中市接觸者8人居隔及採檢，所涉足跡有金礦928頂級足體舒壓會館、高鐵北上616車次(台中-新竹)、PINOCOCO皮諾可可南屯區。

案28517為50多歲女性，3月底曾至北部親友家，4月1日經外縣市通知為案23912接觸者列居隔，案家人也於2日確診(台中市個案24376)，案無症狀，11日居隔期滿由衛生局安排至醫院採檢PCR陽性確診(CT值24.7)，續隔離治療。

案28636為30多歲女性，3日至4日案與家人至親戚(案28303)家夜宿，7日曾出現身體不適症狀，8日在家休息並自行服用退燒藥，10日因案28303確診經通知匡列居隔，11日至醫院PCR採檢陽性(CT值21.54)，隔離治療中。案28637為10多歲男性，因北部確診案27786的家人，因案27786於10日確診經外縣市匡列接觸者進行居隔，11日出現症狀，就醫採檢PCR陽性確診(CT值15)，隔離治療中，此案研判與案27786相關感染。

▲台中東勢信義養護中心已有3人染疫。（圖／市府提供）



案28640為30多歲男性、案28812為約20歲女性，兩人皆為台中市確診案27114同事，9日接獲27114確診PCR採檢陰性並匡列居隔，於11日陸續出現症狀，經採檢PCR均為陽性(CT值分別為33.4及17)，隔離治療中，此案匡列4名家人居隔，台中市足跡包括毓香牛肉麵、勝麒輪胎行。

另案28641為40多歲女性，8日有症狀，11日自述妹夫確診，故就醫採檢PCR陽性確診(CT值15.67)，感染源尚待釐清。

案28642、28643、28644為案26150匡列居隔家人，案26150與28644於4月1日至5日去台北親戚家中，案26150及北部7日確診，家人經匡列接觸者7日採檢陰性，案28643通報11日出現症狀，故安排3人一同就醫，PCR檢驗均為陽性，隔離治療，因居隔轉陽，此3案無相關足跡。案28811為20多歲女性，自訴未曾聽聞有親友確診，也未去過確診個案相關足跡點，11日出現症狀，12日就醫採檢PCR陽性確診(CT值10.7)，感染源尚待釐清。

案28813為20多歲男性，自述4月初因要在台北工作，11日至北部社篩站採檢，PCR陽性(CT值28)，無症狀，隔離治療，此案研判與台北旅遊史相關，可傳染期無台中市活動史及接觸者。

▲案28302、28303、28304、28514、28516、28638、28639為東勢群聚案新增確診個案。（圖／台中市政府提供）



案28302、28303、28304、28514、28516、28638、28639為東勢群聚案新增確診個案，市府持續於東勢地區開設篩檢站，統計至今日上午11時，東勢校園群聚案共11案確診(其中家長1人)，新增東勢區足跡點有拉亞漢堡-東崎店、大順農藥行、總旺五金賣場、萊爾富東崎店、7-11-欣東雲門市、盛東餃子館、彩虹晨早餐店、滿六早餐店。

另今日接獲外縣市通知確診個案台中市足跡包括韓34韓國料理一中店、好市多北台中店自助加油、7-11新興陽門市、JU100剪髮北屯區、小亞早餐-興安店、麵線陳專業麵線台中廣天宮店、多那之咖啡台中興安門市，已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。