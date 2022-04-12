快訊／東勢國小又有學生確診　今起全校停課10天、段考延後

▲東勢國小因兩名學童確診，全校停課十天。（圖／翻攝學校官網）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增663例COVID-19確定病例，分別為551例本土個案，台中一口氣暴增26例，創下這波疫情爆發以來新高。而東勢國小原本因昨（11）日一名學生確診，故該班停課10天，因今天傳出又有學生確診，自今日起全校停課10天。台中市長盧秀燕將在下午四點舉行疫情記者會說明。

根據統計，截至今(12)日上午10時止，台中市各級學校因校內有確診者而停課者計有新社高中全校(含國中部)、沙鹿國中1班、東新國小全校(含附設幼兒園)及私立新家家幼兒園全園，另東勢國小因確診者由原本1人再增加1人，原本僅該班停課10天，自今日起擴大全校停課10天。

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東勢國小宣布，因本校國小部有第二位學生確診，依中央流行疫情指揮中心規定，即日起國小部從4月12日至4月21日停課採線上教學，4月22日恢復實體上課。補校同國小部也是採線上教學。幼兒園學生正常上課。關於定期考確定會延期，將於復課後舉行。



此外，太平區的東平國小、黃竹國小、大里區的草湖國小、潭子區的弘文中學、外埔區的外埔國小、台中美國學校及馬禮遜美國學校等7校因校內學生同住家人確診，於學生採檢結果出來前，今日實施預防性停課，其中台中美國學校及馬禮遜美國學校因學生採跑班上課制，故兩校為全校預防性停課，餘其他學校為單一班級預防性停課。