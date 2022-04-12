尼斯湖水怪是陰莖！15頭鯨魚「激戰」搶性交　生物學家最新解

▲英國一名教授針對尼斯湖水怪的真實身分提出最新解釋。（圖／翻攝推特@DiseaseMatters）

記者吳美依／綜合報導

蘇格蘭尼斯湖水怪（Loch Ness Monster）謎團流傳近1世紀，各地民眾提出多種揣測及推論，至今仍沒有最合理的解釋。英國德比大學（University of Derby）生物學家斯威特（Michael Sweet）認為，人們眼中的「神秘水怪」，實際上只是鯨魚的陰莖罷了。

斯威特指出，古代旅行家出海探險時，習慣把所見所聞繪製下來，但這些畫作可能不是完全準確。鯨魚通常是群體交配，所以其中一頭雄鯨正忙著與另一頭雌鯨交配時，其他雄鯨只好在旁邊游來游去，等待輪到自己，並且把陰莖伸出水面。」

此外，由於一頭雌鯨通常主要配對的只有一頭雄鯨，所以其他雄鯨會試圖推翻主要雄鯨、爭取交配權。一個競爭群體可能只有數頭雄鯨，也可能多達12至15頭雄鯨。

這篇推文吸引將近2.3萬次轉推，網友們紛紛熱議，「我看過這則受詛咒的推特後，已經回不去了。」、「獲得知識是一種祝福，但我很懷疑自己需要這種知識。」

也有人質疑教授的觀點，「幾乎所有人對尼斯湖水怪『長脖子』的描述都是深色，但鯨魚陰莖是非常淺的粉紅色，沒人會搞混這2種東西吧。」、「我不相信一頭鯨魚可以從大海游到比尤利灣（Beauly Firth），往上游來到尼斯河，最後進入尼斯湖。」