他嗨在陰莖「注射古柯鹼」　GG發黑腫爛飄臭味！ 醫搖頭：只能切掉

▲男子在生殖器上注射毒品，得不償失。（圖／翻攝自pixabay）



記者王佩翊／編譯

美國紐約一名35歲男子古柯鹼成癮，因為長期注射，導致全身多處血管受損嚴重，幾乎無處可以施打。日前他毒癮再度發作，隨後竟把歪腦筋動到自己的生殖器上，直接在陰莖上的靜脈注射古柯鹼。沒想到卻導致他的下體不斷發紅腫脹，疼痛最後甚至蔓延至右腳。他忍了3天後才終於就醫，但陰莖上已出現部分壞死，甚至被醫師要求切除部分壞死組織。

根據《太陽報》報導，紐約醫師公布了這項可怕病例，一名35歲男子日前表情痛苦地出現在一間醫院的急診室。他表示，自己的陰莖、陰囊、腹股溝以及右腳出現難以忍受的劇痛，且疼痛程度不斷增加。醫師聽聞隨即幫他查看情況，沒想到卻發現他的下體不但發黑腫脹，還出現潰爛與壞死的情形，同時有發臭的分泌物。

經醫師追問後才得知，這名病患古柯鹼成癮，他長期在自己身上注射古柯鹼，導致全身多處血管受損，但因毒癮再度發作，因此只能轉往全身唯一擁有健康血管的部位「陰莖」。據男子表示，他朝生殖器的靜脈注射古柯鹼後，下體瞬間開始出現劇痛，並伴隨著腫脹發爛的症狀，男子最後忍了3天情況依舊沒有改善，這才前往醫院治療。

醫師隨即替他注射抗生素，而他的情況也出現好轉，可是部分出現壞死的組織卻無法恢復原狀。醫師要求必須將部分已經壞死的陰莖切除，但卻遭到男子拒絕，因此只好繼續讓他服用抗生素以及其他藥物。據悉，該名男子有嚴重的吸毒史，但並未出現性行為傳播感染。

病例報告稱，雖然男子的情況有所好轉，但事後拒絕接受戒毒治療，且再度與醫院失去聯繫，因此無法追蹤到個案的後續復原情況。

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