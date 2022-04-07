GG多長算正常？醫曝「陰莖平均尺寸」　教你靠1招變長2.5公分！

▲美國一名整形醫師公開正常男性的平均陰莖長度。（圖／TikTok／dickdocontiktok）

記者王佩翊／編譯

許多男性都會好奇陰莖到底多長才算正常呢？美國一名主攻「陰莖增大術」的整形醫師分享了自己10年來的手術經歷，並大方公開他所觀察到的生殖器平均長度。他直言，正常男性的陰莖平均尺寸絕對比大多數人想像的還要小，也希望藉此呼籲大家不要有「陰莖焦慮」。

根據《每日星報》報導，整形醫師愛德華（Edward Zimmerman）的TikTok帳號有多達200萬名粉絲追蹤，而他也經常在上面分享自己的從醫經歷。愛德華在過去10年曾替許多不滿意生殖器長度或形狀的病患實施「陰莖增大術」，而在這個過程中，他也看過各式各樣的病患。

愛德華說，在過去的10年中，他曾經看過大的、小的、長的、細的、粗的、短的、頭大的、頭小的陰莖，還有各種不同的比例。他知道很多男性都被灌輸「陰莖最少要6到8英寸（約15.24至20.32公分）才是正常」的觀念，然而實際上他所看到的勃起前陰莖平均長度只有4英寸（約10.16公分），因此希望男性們不要過度焦慮。

他同時也提到，自己看過最長的陰莖大約有8.5英寸（約21.59公分），但那確實比一般的陰莖還要大得多，絕對是少數。

愛德華直言，如果不通過手術等手段，基本上是無法改變陰莖的大小，因為這是遺傳所致。但他同時也給一些想要「無痛增長」的男性建議。他說，隨著體重越來越重，陰莖就會被根部的脂肪包圍，因此最好是可以通過訓練或是改善飲食等方式來減肥。因為光是靠減重，最多就可以讓你的陰莖外觀增長約1英寸（約2.45公分）。

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