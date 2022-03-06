元智大學33歲生日　徐旭東：科技變化快速學校要有危機意識！

▲徐旭東董事長(中)參觀化材系研發成果。（圖／元智大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

遠東集團創辦的元智大學5日舉辦創校33週年校慶，校董會董事長徐旭東表示，全球已走入VR時代 AR新趨勢，科技變化快速，學校要有危機意識，持續保持開放的心態向前；而元智大學董事會相較於公立大學，在政策上較為開明及彈性，期許元智未來能與集團各行各業互相配合，拓展視野。

▲元智大學藝術中心邀請西非擊鼓樂團帶來精采的非洲鼓表演。（圖／元智大學提供）

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元智大學校長廖慶榮指出，到元智服務的一個月裡，用簡單的一句話來表達，「元智是隱形冠軍大學」Hidden Champion University。世界知名管理大師於《哈佛商業評論》提出「隱形冠軍」企業，這些公司專注不求大，求穩不追快，重長期不取巧。

▲水彈體驗。（圖／元智大學提供）

廖慶榮深信，元智具有這些特質，不過元智不是企業，是大學，所以「元智是隱形冠軍大學」。廖慶榮說，在這全球化的時代，元智要吸引全世界優秀的外籍生，來元智讀書，將元智打造成國際級的大學，並提升元智知名度成為名符其實的Champion University。

元智33週年校慶，第22屆元智大學社區藝術節也於當天開幕，今年主題以「三春三月藝起來」為名，邀請風聲古謠樂集進行原住民樂團表演，另也安排西非擊鼓樂團帶來精采的非洲鼓表演，讓觀眾在西非熱情的音樂裡回到最初的感受。此外，由於疫情之故，很多校友暫時無法到校同歡，公事室特別邀請校友錄製祝賀短片為母校慶生，跨越時空距離表達對母校的暖心祝福。