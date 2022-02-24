　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幫助睡眠！元智電機與亞醫研發　智慧型可攜式鼾聲健康偵測器

▲元智大學電機系陳敦裕教授與亞東醫院研發的智慧型鼾聲健康偵測器。（圖／元智提供）

▲元智大學電機系陳敦裕教授與亞東醫院研發的智慧型鼾聲健康偵測器。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

打鼾及阻塞性睡眠呼吸中止症(OSA)、不但影響身體健康，長期的打鼾更使睡眠品質受到干擾、記憶力減退。元智大學電機系陳敦裕教授與電機系合聘教授同時也是亞東醫院耳鼻喉科黃琮瑋醫師團隊，透過人工智慧技術，以睡眠鼾聲分析預測睡眠呼吸中止症的嚴重程度，發展出智慧型可攜式裝置，提供民眾進行居家的健康偵測器。▲元智大學電機系陳敦裕教授與亞東醫院研發的智慧型鼾聲健康偵測器。（圖／元智提供）

▲甫上任的元智大學校長廖慶榮(右五)與元智菁英團隊。（圖／元智提供)

陳敦裕教授24日表示，在技術開發過程中，由亞東紀念醫院蒐集臨床打鼾及睡眠呼吸中止患者，透過睡眠多項生理檢查以及鼾聲紀錄，將患者區分為單純打鼾、輕度及重度睡眠呼吸中止症，並交由元智大學電機系陳敦裕教授團隊進行鼾聲訊號分析，建立打鼾及睡眠呼吸中止症的鼾聲模型，藉由鼾聲訊號的敏感性與特異性篩檢出睡眠呼吸中止患者。▲元智大學電機系陳敦裕教授與亞東醫院研發的智慧型鼾聲健康偵測器。（圖／元智提供）

▲智慧型可攜式鼾聲健康偵測器。（圖／元智提供）

亞東醫院耳鼻喉科黃琮瑋醫師表示，臨床上睡眠呼吸中止症患者常會有上呼吸道多重部位阻塞，其鼾聲容易產生特異性。而鼾聲與睡眠呼吸中止症的嚴重程度也會隨著體重、身體的狀況、喝酒、藥物以及勞累的程度而有所不同。傳統睡眠檢查除了許多不便外，也只能做一次性的檢查，就疾病的預防以及健康監測的觀點來看，民眾能居家以可攜式裝置，長期、即時、連續性且非接觸性，在不影響睡眠的情形下，偵測打鼾及睡眠呼吸中止症，作為睡眠健康偵測器以及睡眠呼吸中止症的診斷工具，將促進民眾健康且降低醫療資源的耗損。

陳敦裕教授表示，目前開發的人工智慧辨識模型，在敏感度與特異度各為92% 和94%，其綜合數據優於現有國內外市售產品，該技術除了獲得中華民國專利(I735879)之外，目前正申請美國、日本專利中。同時並正開發智慧型可攜式原型機，提供科技大廠測試與推廣。

在應用上，打鼾患者佔人口比例大約40%,各人種發生的比例都類似，若單以台灣市場來看,2300萬人口大約有960萬人有打鼾的問題，扣除家庭重複需求，算一半大概480萬人，假設產品設定價格在5000-10000元，整體市場營業額總值就是240-480億台幣，再加上產品週期性改款，第二代、第三代產品倍數產值，若加計海外市場，以相同鼾聲疾病的盛行率來分析，市場總值更大。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
俄羅斯入侵烏克蘭　立陶宛、摩爾多瓦宣布進入緊急狀態
一圖看懂烏克蘭多危險！　上空「挖出1個洞」
3月解封措施一次看！打球、拍照免戴口罩　雙鐵、客運開放飲食
俄軍越過邊境開火　白宮強調：拜登無意派兵至烏克蘭參戰
金融市場大震盪！俄股狂瀉50％　歐股早盤全倒
新聞播一半　飛彈突從「記者頭頂上飛過」！畫面曝光
俄開炸烏克蘭　台灣秒登「推特熱搜NO.2」
俄烏戰爭「467年前古書」早預言！龍婆：俄國將成世界主宰
快訊／俄軍猛轟敖得薩！烏克蘭證實「軍事單位被毀」7死19人失
快訊／外交部譴責俄羅斯！　呼籲在烏克蘭國人立即離境
卡神楊蕙如養網軍釀駐日外交官之死　判刑5月定讞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

防治有方　台南運河只見白鷺鷥不見漁屍　李啟維肯定

幫助睡眠！元智電機與亞醫研發　智慧型可攜式鼾聲健康偵測器

暖胃先喝暖湯？　桃園議長邱奕勝「初體驗」養生月子餐健康吃

環愛慈善會愛心園遊會　嘉縣副議長邀請各界做愛心

桃竹苗首座公設民營兒童早療中心啟用　陪伴黃金療育期

別管「討厭香菜節」了！天冷需求大　產地茼蒿每公斤漲到100元

3月將放寬部分防疫措施　黃偉哲呼籲儘速接種疫苗追加劑

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

科技救災真給力　南消四大隊救災演練展現消防戰力

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

萌弟生日低頭許願「我要聽話」　下秒頭髮燒起來！媽目睹嚇壞

訪台中府會取經　郭信良議長：公車系統值得台南借鏡

防治有方　台南運河只見白鷺鷥不見漁屍　李啟維肯定

幫助睡眠！元智電機與亞醫研發　智慧型可攜式鼾聲健康偵測器

暖胃先喝暖湯？　桃園議長邱奕勝「初體驗」養生月子餐健康吃

環愛慈善會愛心園遊會　嘉縣副議長邀請各界做愛心

桃竹苗首座公設民營兒童早療中心啟用　陪伴黃金療育期

別管「討厭香菜節」了！天冷需求大　產地茼蒿每公斤漲到100元

3月將放寬部分防疫措施　黃偉哲呼籲儘速接種疫苗追加劑

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍　超克難式練習曝光

科技救災真給力　南消四大隊救災演練展現消防戰力

外送員路檢專案再查113輛機車　違規數量驟減！僅查獲3件

烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

前女花式撞球選手經營剝皮酒店　找妹陪睡詐179萬！話術總整理

獨／女富商淚控移民署前豬哥隊長騙婚　還聯手準婆婆霸佔她財產

考選部借鑒歐美日韓新加坡作法　精進我國現行考選體制

當全職媽媽6年找工作被打槍　回家老公竟酸「吃軟飯」

俄羅斯入侵烏克蘭　東歐立陶宛、摩爾多瓦緊急狀態

獨／斷開已婚渣男卻遇恐怖情人　板橋櫃姐慘遭悶殺悲慘情路曝

新竹旗艦店開幕！連張鈞甯也被圈粉　德瑞克馬桶智慧亮點超貼心

見證歷史！俄羅斯股市崩盤「-50%腰斬」　鄉民：普丁不停盤超有種

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

地方熱門新聞

1922公費疫苗預約平台開放預約追加劑

桃園好市乘雙券　推第二波加碼200變2000元

台南三井outlet試營運！交通局籲搭大眾運輸

228花東訂房已達8成　蘇花雙向車流估8萬輛次

成軍僅1年半！東和國中棒球隊奪雲林聯賽冠軍

台中街友猝死！躲公園廁所一夜成凍屍

「往日月潭專用道」成塞車解方　228連假續施行

不敵雨勢！金門IG秘境「沙美摩洛哥」倒塌

新北動物保護自治條例23日上路

黃偉哲呼籲儘速接種疫苗追加劑

天冷需求大　產地茼蒿每公斤100元

南消四大隊救災演練展現消防戰力

228連假出遊　新北交通懶人包教您避開塞車

屏東市玉皇宮236車2/20遶境枋寮

更多熱門

相關新聞

快訊／亞東醫院陪病者染疫　侯友宜：採檢1萬5千人都陰性

快訊／亞東醫院陪病者染疫　侯友宜：採檢1萬5千人都陰性

亞東醫院昨（27日）新增1例陪病者確診，為先前母子案隔壁病房的陪病者。新北市長侯友宜28日受訪時表示，該個案第一時間已匡列隔離，為陰轉陽個案，本身無傳染力，亞東醫院採檢近1萬5千人也全數陰性。

亞東醫院再+1！確診母子「隔壁病房陪病者」陰轉陽　

亞東醫院再+1！確診母子「隔壁病房陪病者」陰轉陽　

快訊／亞東醫院母子雙染疫　母住院22天未出病房「感染源不明」

快訊／亞東醫院母子雙染疫　母住院22天未出病房「感染源不明」

亞東醫院「女病人、孩子」確診！採檢18人結果出爐

亞東醫院「女病人、孩子」確診！採檢18人結果出爐

快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高

快訊／亞東醫院「病患及孩子」確診　侯友宜：Ct值都不是很高

關鍵字：

元智大學亞東醫院鼾聲健康偵測器陳敦裕教授

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

烏克蘭驚傳爆炸！「基輔直播」觀看人數驚呆

台中街頭現4千萬霸王級賓士！車主身份曝

俄軍傳已登陸敖得薩　烏克蘭急否認

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面