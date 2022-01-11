經典文學與談判理論整合　元智管院發表「花果山上的水濂洞」

▲元智大學管理學院國際企業學群談判課程，今年以「花果山上的水濂洞」為年度發表會。（圖／元智提供）

記者楊淑媛／桃園報導

將經典文學與談判理論做一整合，元智大學管理學院國際企業學群談判課程，今年以「花果山上的水濂洞」為年度發表會，11日於元智六館一樓開演，學生們透過模擬西遊記中的故事「週日誌」進行談判外，更以角色扮演方式，讓學生更能融入整個故事中，去演繹談判技巧。

元智大學管理學院尤淨纓助理教授於每年的期末考，會將經典文學與談判理論做一整合，從先期的「希臘神話」，而後「紅樓終究一場夢」，到最近期的「金庸小說」，讓學生在課堂中，學會不同的溝通技巧。尤淨纓說，由於，修習本課程的學生，皆為大三與大四的同學，因無實際的工作經驗，透過期初人格特質測定後，模擬該人物在不同故事下，所演練的談判技巧。

課程的前半段先授予談判理論，如分割型談判、多方談判等技巧。其後，結合「西遊記週日誌」，讓學生扮演不同角色，如鏡射和標籤技法等，除了熟悉談判技巧，將四分位法的談判策略地圖、事件分割型談判、時間分割型談判，一一熟悉後，還會將經典文學中的劇碼，轉化成「週日誌」，透過故事裡的天時、地利、人和、因和果，去演繹教師指定的談判技巧，融入到模擬的談判中。

發表會中，每位學生必須製作各式配備並著裝出席，有人扮演悟空，有人扮演唐僧，也有學生得扮演蜘蛛精、白骨精、各式的妖怪等等。對於學生而言，期末發表會中的臨時應變能力，就會變得非常重要。學生得先讀過「週日誌」內容，就其扮演的角色，從西遊記故事中，找出該人物的特質，並用此特質，在發表會中發揮出來。

就讀管理學院三年級的陳緯宏同學分享，從來沒想過在國高中所讀到的經典文學，其中還能帶入角色分析及談判技巧，小說的文學背景就如同談判的舞台，縱使內容爛熟於心，但畢竟要真實上演西遊記，現場的隨機應變更考驗同學的功力，此活動更能讓同學身歷其境談判桌上的變化莫測；另就讀四年級的同學簡柏揚則表示，授課老師用活潑生動的上課方式，讓我們了解國際談判的技巧與藝術，不只適用於商業談判中，更讓我們應用在平時生活的溝通與人際關係上。