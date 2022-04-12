男模會館第1名帥炸？一見照片他無言　內行神秘笑：重點不是臉

▲男模店傳出有確診者足跡，休息3天進行清消。圖為警方臨檢牛郎店畫面。（資料照／記者邱中岳攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

本土疫情爆發，各縣市幾乎都出現確診者，足跡陸續曝光，除了KTV、小吃店，還有會館、酒店、舞廳等娛樂場所出現在名單裡，「極樂足跡」引爆話題。其中，一個名詞「男模會館（俗稱鴨店或牛郎店）」掀起一波討論，就有網友發起閒聊，「真的有女生想去男模會館？」吸引底下的人留言熱議。

這位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他本來以為男模會館會比較吸引同性性向客群，但看討論發現，好像很多是給貴婦去的，有的店還不收男客人，可是看了南部某間會館的男模照片後，似乎是與他所想的受歡迎男性類型不同，不禁納悶，「那個第一名是怎麼回事……真的有女生喜歡？」至於北部的，他覺得看起來有好一點，但氣質還是有差。

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▲▼原PO看到照片超納悶。（圖／翻攝自PTT）

照片一出，不少人看到傻眼，「修圖修太誇張」、「現在受歡迎都這種風吹會倒的啊」、「我以前同事很多比這個帥，我也覺得傻眼」、「美肌修圖也太誇張」、「油到每叮每噹。」不過，也有網友認為，「當然有（女生想去）啊！不然早就倒了」、「為何這裡一堆廢文都喜歡用自己狹隘無知的眼界貶低其他人？」

更多人則是在留言處開啟分析模式，「家境和能力不錯或想減壓……會去男模會館，何況他們的客群本來以特種行業的女生、貴婦、公司高層之類等為主」、「男女審美觀不太一樣，這種比較女氣的型，比大肌肌猛男更容易讓女生放下戒心。」

其中，大部分網友都指出有1點很關鍵，「有時候不是看外表，說不定人家那張嘴巴就很厲害，可以逗得貴婦顆顆笑」、「會想去啊！第一都是帥哥任君挑選，第二他們都很好聊，還可以講心事」、「比起長相，是他們把客人捧在手心的服務態度，才是想去的重點吧」、「重點不是臉，是能不能討金主歡心，能讓金主身心舒暢的說話藝術」、「去酒店就是要尋歡或有個談心出口，長相是附加價值啦」、「就跟羅蘭一樣，重點是講話吧，你不帶氣氛，難道要客人想話題？」