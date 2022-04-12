本土+439！　醫喊有「3症狀」快採檢：保護自己與別人

記者陳俊宏／綜合報導

11日新增439例本土確診，北市聯合醫院陽明院區胸腔科醫師蘇一峰今天（12日）引用英國研究表示，目前台灣疫情爆發延燒中，如果明顯有上呼吸道症狀，如：流鼻水、鼻塞、咽喉症狀等等，應該考慮採檢保護自己與別人！

「鼻子、喉嚨、頭痛是Omicron的最常見症狀。」蘇一峰在臉書說，英國大規模調查發現，在Omicron陽性的患者中，最常報告的症狀是流鼻涕76.5%、頭痛74.7%、喉嚨痛70.5%、打噴嚏63%、持續咳嗽49.8%、聲音嘶啞42.6%。

▼蘇一峰表示，如果明顯有上呼吸道症狀，如：流鼻水、鼻塞、咽喉症狀等等，應該考慮採檢保護自己與別人！（圖／記者屠惠剛攝）

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蘇一峰提醒，目前台灣疫情爆發延燒中，如果明顯有上呼吸道症狀，如：流鼻水、鼻塞、咽喉症狀等等，應該考慮採檢保護自己與別人！

胸腔暨重症專科醫師黃軒11日則引用南韓研究表示，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等狀況持續3天以上，那麼最好做一下快篩或是PCR篩檢，尤其是當你住的地方正在大流行中。

中央流行疫情指揮中心2月曾公布本土確診Omicron症狀，有咳嗽症狀52%、喉嚨症狀49%、發燒28%、流鼻水或鼻塞26%、頭痛9%、肌肉痠痛5%、嘔吐2.5%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.3%、腹瀉0.9%。