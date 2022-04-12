4縣市疫情高風險區！　陳時中：「比照基隆」類普篩

記者洪巧藍／台北報導

國內連續3天單日本土病例超過400例，衛福部長陳時中今（12）日在接受廣播專訪更直言月底單日將會破千，並點出目前高風險區是北北基桃。陳時中會後受訪表示，基隆啟動快篩效果不錯，有助於及早找出病例，幫助社區防疫，已經聯繫其他高風險縣市提計畫，盡快使用。言下之意，北北桃也將比照基隆，啟動被稱為「全民防疫愛心篩檢」的類普篩。

▲衛福部長陳時中接受廣播專訪後受訪。（圖／記者洪巧藍攝）



[廣告]請繼續往下閱讀...

指揮官陳時中12日接受資深媒體人周玉蔻《新聞放鞭炮》節目專訪時被問及「本土單日破千會發生在5月初、5月底？要不要給大家有個心理準備？」他直言，「我想以目前這趨勢看起來，4月底上千，是幾乎一定會的，本土。」

陳時中在直播中指出，目前高風險區是北北基桃，「未來看起來，我覺得其他幾都目前來講都還在能夠控制，不明感染源相對少，雙北不明感染源比較多一點，桃園也起起伏伏。」

陳時中會後受訪表示，疫情指揮中心監測小組定期修訂各縣市風險等級，北北基桃屬於高風險區域。基隆啟動快篩效果不錯，發了快要20萬劑，快篩陽性44人，最後PCR確診38人，及早找出病例對社區防疫有效果，現在也擬定高風險區域可以提計畫，每次20萬劑去做。陳時中表示，已經有電話聯繫，希望他們來提計畫，包含實施區域、目標對象等。