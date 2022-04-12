記者游瓊華／台中報導

自來水公司表示，配合台中牛埔橋改建辦理管線遷移工程，台水公司四區處將於4月19日上午九時起停水，範圍包括北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別停水（含減壓），共計約23小時，將影響7.8萬戶，提醒市民提早儲水。

▲記得儲水！台中4行政區4/19停水23小時，影響7.8萬戶。（圖／資料照片）



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台水指出，將在4月19日上午9時配合牛埔橋改建，辦理800m/m管線遷移工程。施工時，台中市北屯區、西屯區、沙鹿區、龍井區等部分里別，將於4月19日上午9時起，至4月20日上午8時止，停水(含減壓)計23小時，停水用戶數2萬9220戶、水壓降低用戶數4萬9739戶，合計影響戶數7萬8959戶，請用戶儲水備用。

▲台中4行政區4/19停水23小時，影響7.8萬戶。（圖／台水提供）



停水區域包括：

1. 西屯區：港尾里(部分)、廣福里(部分) 。

2. 北屯區：同榮里(部分)、后庄里(部分) 。

3. 沙鹿區：晉江里、六路里、埔子里、三鹿里、南勢里、福興里、北勢里、竹林里、洛泉里、美仁里、居仁里、鹿寮里(部分:中山路田尾巷以南、鐵路以東以上一帶含巷弄)、興仁里(部分:鎮南路二段兩側、光華路、四平街、興仁街以上一帶含巷弄)。

4. 龍井區：龍泉里 (部分:南社路、龍社路、中社路、水裡社路以上一帶含巷弄)。



降壓區域包括：

1. 西屯區：西平里、西墩里(部分)、西安里(部分)、港尾里(部分)、惠來里(部

分)、何仁里(部分)、何源里(部分)、鵬程里、逢福里、逢甲里、大石里、

大河里、大鵬里、大福里。

2. 北屯區：忠平里、后庄里(部分)、仁和里(部分)、平和里(部分)、新平里、

陳平里、大德里、仁愛里、水湳里(部分)。

台水提醒，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，惟於恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，故恢復供水時間會較延遲。