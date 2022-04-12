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台17線4車連撞釀6傷！豪華休旅撞路邊停車翻肚　對向也遭波及

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣佳冬鄉11日晚發生4台自小客車車禍！王姓男子駕駛自小客行經佳冬鄉台17線分隔島停等時，遭陳姓男子駕駛自小客車南下撞及，再波及對向兩台自小客車，其中陳男的自小客車撞車後翻車，造成4車7人中有6人受到受傷，意識均清楚，其中王男右手骨折，相關肇事原因，由警方調查釐清。

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

警方初步調查，王姓男子(44歲，佳冬鄉人)11日晚上7時18分，駕駛自小客內載妻子及兩名女兒返家途中，途經屏東縣佳冬鄉台17線268.6公里處於分隔島停等時，遭陳姓男子(45歲)駕駛自小客車南向內快車道直行時不慎撞擊，再波及北向車道的林姓男子(60歲)以及曾姓男子(44歲)駕駛的自小客車，其中陳男駕駛自小客車翻車。

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

▲台17線佳冬鄉路段11日晚發生車禍 。（圖／民眾提供，下同）

警方及消防人員獲報趕往處理，發現除王姓男子車內有4人外，其中3台車均僅有駕駛一個人，分別將其中6人送醫治療。經酒測，陳男酒測值0.10毫克，未超過標準，其餘3位均為0，據悉，陳男表示，案發時，因路燈刺眼，不看不清楚前方停等自小客車才肇事，惟詳細肇事原因警方正在調查釐清中。

警方呼籲用路人行經路口時，謹記「路口慢看停，行人停看聽」，務必注意前方行車狀態、減速慢行，以策安全。

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