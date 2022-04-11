新北動保處再度攜手裕民圖書館　國際寵物日認養毛寶貝送大禮

▲前20名完成狂犬病疫苗注射犬貓，加碼贈送限量寵物專屬舒壓小玩具。（圖／新北市動保處提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

4月11日是國際寵物日，新北市政府動保處與新北市立圖書館再度攜手合作，在新莊裕民圖書館舉辦「讓毛伴讀，療癒身心」認養活動，成功認養毛寶貝的民眾，即可獲得動保處贈送寵物大禮包作為嫁妝，並提供家中有寵物的民眾，辦理犬貓晶片植入與前50名免費施打狂犬病疫苗服務。

動保處表示，特別挑選公立動物之家乖巧、穩定的犬貓與民眾互動，其中有1隻曾誤闖工廠意外遭截斷後肢的虎斑貓，經過治療後已恢復健康且行動自如；牠約9個月大、已結紮，是個親人可愛、愛撒嬌毛寶貝，因為左後肢殘疾還在等待溫暖的家。

▲新北動保處再度攜手裕民圖書館舉辦犬貓認養。

動保處透過多元化管道推廣並鼓勵民眾認養動物之家犬貓，今年透過多元認養動保處已媒合537隻犬貓找到幸福；另狂犬病是人畜共通傳染病，所有溫血動物都有可能感染發病，飼主每年需帶家中寵物施打狂犬病疫苗，家中犬貓只要出生3個月便可施打疫苗，每年再施打1劑狂犬病疫苗。

動保處楊淑方表示，民眾除可透過智能認養，線上觀看「認養毛寶貝即時影像」，也可於各動物之家開放時間與毛寶貝們相處互動，或到新北市各地愛心認養小棧參觀，並呼籲民眾認養前務必審慎考量自身能力。

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