載朋友妻掛急診沒戴口罩被念…2男暴打保全醫護！他驚人酒測值曝

記者陳以昇／新北報導

新北市1名男子滿身酒氣開車載妻子及朋友夫妻到新店慈濟醫院急診，下車時保全要求2男子戴上口罩，2人不滿醫院沒賣口罩，突然暴走衝上前毆打保全，現場5名醫護人員立即上前勸阻，卻也遭波及，警方趕抵將2人逮捕，經酒測男駕駛酒測值1.02mg/L，訊後依違反醫療法及公共危險罪送辦。

▲李男（左一）及徐男（右一）載李妻（坐輪椅者）就醫 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，36歲徐男酒後開車載著妻子及朋友24歲李男及李妻，因李妻腰部不舒服竟酒駕開到新店慈濟醫院掛急診，現場保全看到2男未戴口罩，好意規勸並表示院內未賣口罩需自行購買，李男突然暴走衝上前毆打保全，徐男也加入暴行，院方5名醫護人員見狀立即上前攔阻，2名女子則是不斷喊「好了！不要打了」。

▼徐男怒吼毆打醫護及保全 。（圖／記者陳以昇翻攝）

過程中，保全及5醫護人員均遭拉扯推擠，受到擦挫傷，警方到場將2人逮捕，徐男經酒測值高達1.02mg/L，違反公共危險罪，另2人對醫護人員有強暴脅迫行為，依違反醫療法送辦。

▼醫護及保全被2男毆打倒地 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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