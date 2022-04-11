長髮女買午餐遭跟蹤　霸氣男友追下樓！陌生男狂跳針：我找朋友

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區一名女子外出買中餐返家時，發現一名男子一路尾隨她到住家，男友氣炸下樓，竟在樓梯間遇到男子，質問他怎麼進來，男子支吾其詞辯「找朋友、我沒怎樣啊」，最後落荒而逃，男友事後在臉書社團《我是中和人》貼文，要民眾小心，警方根據監視器將儘速傳喚男子到案說明。

▲女友買午餐返家遭跟蹤（紅圈），陌生男（紅箭頭）在後尾髓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

有民眾在臉書不公開社團《我是中和人》貼文，指稱自己女友10日下午2時許，外出買午餐、超商取貨，返家時發現一名陌生男子一路尾髓她，男友得知後氣炸整裝下樓，在3樓及4樓梯間撞見男子，質問他怎麼進來的，要找誰？男子支吾其詞辯稱「我沒怎樣啊，朋友幫他開門」，卻又提不出證明，最後落荒而逃。

▼陌生男闖進女友公寓 。（圖／記者陳以昇翻攝）

男友呼籲中和區民眾要小心這名陌生男子，並將蒐證影片貼網，轄區中和分局網巡發現後，主動偵辦，將調閱監視器，持續追查跟蹤男子身分，並通知他到案說明後，將依社會秩序維護法及性騷擾防治法查處。中和警分局呼籲《跟蹤騷擾防制法》6月上路，民眾若遇到遭人跟蹤尾隨之情事，可尋求警方協助。

▼陌生男遭質問後落荒而逃 。（圖／記者陳以昇翻攝）