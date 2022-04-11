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「那些年這些歌」重現經典　3台語唱將齊聚空軍三重一村

▲「那些年這些歌」重現經典 3台語唱將齊聚空軍三重一村。（圖／新北市文化局提供）

▲台語歌謠演唱會邀請走唱那卡西傳人李炳輝。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

文化部推動「受嚴重特殊傳染性肺炎影響後藝文振興方案」，由文化部、新北市政府文化局、愛秀演藝共同策辦，提供資深藝人演出舞台，今（9日）下午於空軍三重一村四連棟小劇場，舉辦「那些年這些歌」台語歌謠演唱會，由李炳輝、高淑珍、張羽偉3位實力派台語唱將聯袂演出，現場歌迷聽得如癡如醉。

文化局表示，論及臺灣流行音樂的發展，台語歌謠是相當重要的一環，更是臺灣流行音樂發展的起源，民國20到40年代尤為興盛，後因「說國語運動」的推行，肇致了台語歌曲的發展一度受阻，直到台語新浪潮的時代興起，才又帶動起這股台式風潮。臺灣歌謠有許多經典名曲至今仍琅琅上口，演唱的資深藝人依然受到民眾的喜愛。

▲「那些年這些歌」重現經典 3台語唱將齊聚空軍三重一村。（圖／新北市文化局提供）

▲台語歌謠演唱會邀請金曲獎得主及兩度榮獲金馬獎原創歌曲獎的草根歌手張羽偉壓軸演出。

三重曾為臺灣製造黑膠唱片的重鎮，也是台語唱片市場的搖籃，成就了許多經典傳世之歌。因此邀請3位實力派台語唱將齊聚一村帶來精采演出，包括擔任開場嘉賓的走唱那卡西傳人李炳輝，演繹《糊塗總鋪師》、《喊玲瓏賣雜細》、《晚頭仔水蛙》的口白唸歌與他的成名代表作《流浪到淡水》、《來去夏威夷》；有「小江蕙」之稱的身障藝人夢想者聯盟高淑珍，一口氣詮釋《滿山春色》、《漂浪之女》、《思慕的人》、《孤女的願望》、《河邊春夢》等台語老歌，及歌手蕭煌奇為她量身訂做的《勤家》。

最後由金曲獎得主及兩度榮獲金馬獎原創歌曲獎的草根歌手張羽偉壓軸演出，戶籍在新北的他，多年來持續在臺灣各地採集創作素材，也為許多鄉鎮市創作專屬歌曲，現場獻唱臺灣民謠、臺灣囝仔歌，以及自身的創作歌曲《台灣是你咱的春天》、《北海岸》等好歌，讓歌迷們聽得如癡如醉。

▲「那些年這些歌」重現經典 3台語唱將齊聚空軍三重一村。（圖／新北市文化局提供）

▲身障藝人夢想者聯盟高淑珍，詮釋多首台語老歌。

此外，5月7日適逢母親節前夕，當天下午於空軍三重一村四連棟小劇場加演「那些年這些歌」愛的音樂會，邀請知名民歌餐廳駐唱歌手古勝中、周美蒂、黃晨富、新生代創作歌手林希子攜手合作，還會開放現場點唱。除了提前向全天下的母親祝福外，也透過音樂會向疫情期間在第一線打拼的防疫英雄致敬，更多詳情可上「空軍三重一村」或「那些年這些歌」FB粉絲專頁查詢。

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