快訊／新北+145「北市相關40人」　居家隔離12669人再創高

記者徐政璿／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（11日）公布國內新增439例本土個案，本土個案分佈全台18縣市。新北市長侯友宜下午召開記者會，他表示，今新增145例中，20例新增、92例居隔採檢陽性、33例居隔陰轉陽，居住地為新北。在匡列部分，居家隔離人數為12669人，再創新高。

▲新北市疫情記者會0411。（圖／新北市政府提供，下同）

其中外縣市相關案共59人，包含基隆相關案4人、北市相關案40人、桃園相關案9人、宜蘭相關案1人、花蓮相關案2人、金門相關案3人。