紮根救災基本技能大考核　南消LPG實火模擬訓練

▲台南市消防局4月11日至20日止，共計20梯次，每天分2梯次，為期10天，於消防局新化訓練中心，辦理整合型救災安全訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局2021年9月於新化訓練中心建置完成LPG槽體實火訓練場，自2022年4月11日至20日止，共計20梯次，每天分2梯次，為期10天，於消防局新化訓練中心，辦理整合型救災安全訓練。

此次參加整合型救災訓練學員共有831名外勤消防人員，此次訓練課程主軸，針對火災搶救LPG槽體實火操作，實況模擬特殊災害現場狀況，結合空氣呼吸器消耗測試，奠定消防人員災害搶救基礎，以減少危害生命安全之狀況發生。

台南市長黃偉哲表示，台南市有南部科學園區及多個科技工業園區，為確保消防人員面對高壓氣體管線洩漏起火救災安全，消防局這次訓練，於新化訓練中心LPG槽體實體滅火操作及進行空氣呼吸器消耗測試，可以提升消防人員對於災害現場搶救時所面臨的火熱臨場感及使用空氣呼吸器的耗氣量監測，紮實的災害搶救訓練不僅是第一線消防人員的安全基礎，更是台南市民生命財產安全的保障。

消防局長李明峯指出，消防局於新化訓練中心增設LPG槽體實火訓練場，提供實火的真實訓練環境，這次訓練讓消防人員模擬槽體事故搶救演練，並在訓練過程中建置全消防局外勤人員空氣呼吸器耗氣量大數字資料，在火災現場中指揮官、安全官及入室人員，可先透過耗氣量大數字資料預設消防人員工作時間，並隨時監控入室人員工作時間，而這此訓練的目的，是為了確保消防弟兄的救災安全，落實救災安全基本功夫，消防局仍會持續推動同仁面對各種災害搶救訓練。