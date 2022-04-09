汛期防災超前部署　南消第四大隊淹水救災有一套

▲台南市消防局第四救災救護大隊，9日辦理轄區「消防救災超前部署」驗證演練，善用各式科技輔助快速掌握災情。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應汛期來臨，台南市消防局第四救災救護大隊，9日辦理轄區「消防救災超前部署」驗證演練，模擬轄區發生豪大雨致有淹水之虞時需超前部署，透過實地集結動員消防人車船艇與民力單位到場熟悉動線外，特別著重如何利用「科技防救災」，善用各式科技輔助快速掌握災情。

南消四大隊指出，利用「科技防救災」，將轄區淹水保全戶相關資訊建置於雲端平台，透過手機或是行動裝置就能掌握保全戶相關資訊，便於災時能立即提供救災人員執行疏散撤離作業規劃使用，這次也運用無人機的廣域視角輔助勘災，提供救災人員快速掌握整體災情，救災人員也能透過「台南水情即時通APP」，掌握時降雨量、淹水範圍、河川水位高度、土石流警戒區域、防災地圖等訊息，善用各式科技輔助快速掌握災情。

第四災救護大隊轄下有7個行政區，超前部署點位有8處，本次結合消防局業務科、區公所區長等人，分成2組同時視察「消防救災超前部署」演練，並檢視轄下新市、新化、安定、善化、左鎮、山上及大內分隊超前部署演練成果，轄區分隊長對於所轄水文地理狀況、淹水潛勢地區分析、歷史淹水災情回顧、救災動線規劃、保全戶疏散及安置作業逐一簡報外，並針對轄內各救災動線、前進指揮所設立及轄內保全戶分布點位，透過彙整更新資訊於雲端電子地圖，供救災人員可利用消防局指揮救災平板將即可閱讀各圖資，傳送各救災單位或利用雲端共通平台及時分享救災資訊。

第四救災救護大隊長蔡國保表示，身處極端氣候的現代，救災人員需做好最嚴峻的災害情勢準備，透過超前佈署精準的預置兵力進行演練，落實「預防佈署做得好、救災疏散沒煩惱」，並善用各類資訊與科技輔助，更利於有效率的執行救災，保障人民生命安全。

消防局長李明峯表示，藉由超前部署演練，使消防人員熟悉各項救生器材及船艇整備外，並了解轄區保全戶位置，同時整合公私部門，完成預置兵力、超前整備的防救災策略，迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損失。