搶救工廠火災　南消四大隊導入科技救災輔助及辦理火場自救隊

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，4月6至8日針對所屬120名消防人員，於新化訓練中心辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，教育火場安全及發生救災意外時，相關自救及快速救援技巧，並輔以與南科管理局共同研發定位系統、建置科技REHAB後勤照護機制及運用電子式空氣呼吸器，以科技輔助救災提升救災效率及安全。

台南市消防局第四大隊轄區有高科技重鎮南科園區及山上、新市、安定等工業區，近2年亦發生華崧及宏遠興業等重大工廠火警，當時猛烈火勢加上濃煙直竄天際，消防人員搶救時可說是驚險萬分。

台南市消防局目前各大隊均有規劃且訓練兩個分隊為快速救援分隊，目的為執行火場救災時能有備援救災人員因應消防人員的意外狀況，第四大隊為強化所屬單位的救災安全，特別對所屬各分隊的消防人員辦理快速介入救援的普及訓練，期能建立同仁救災安全的觀念與技能。

四大隊長蔡國保表示，本次訓練包含救災安全管控、火場方向定位、消防同伴救援概念、人員搬運技巧及火場綜合演練等項目，特別由消防局林育碩副中隊長及特搜分隊人員擔任教官，結合國內外案例分析火場受困自救技巧及快速救援小組的救援作業，並利用製煙機及訓練中心的黑暗空間模擬真實火場，讓學員運用熱顯像儀、照明搜索繩、新式消防衣救援腰帶及4米繩、扁帶等，進行快速佈署救援練習，培養團隊默契及提升救災戰力，確保消防人員救災安全。

消防局長李明峯指出，第四大隊因南科園區科技廠房量體龐大，管線及化學品密佈危機四伏，消防人員入室救災風險很高，所以救災安全須要靠指揮官正確的判斷佈署及每位消防同仁具備良好的基本安全概念，平時打好紮實的救災戰技，輔以科技管理裝備及先進裝備器材，不斷精進才能保障消防人員火場中全身而退，讓消防人員殉職悲劇不再發生，火神不再流淚。