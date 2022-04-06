　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

搶救工廠火災　南消四大隊導入科技救災輔助及辦理火場自救隊

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第四大隊，4月6至8日針對所屬120名消防人員，於新化訓練中心辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，教育火場安全及發生救災意外時，相關自救及快速救援技巧，並輔以與南科管理局共同研發定位系統、建置科技REHAB後勤照護機制及運用電子式空氣呼吸器，以科技輔助救災提升救災效率及安全。

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第四大隊轄區有高科技重鎮南科園區及山上、新市、安定等工業區，近2年亦發生華崧及宏遠興業等重大工廠火警，當時猛烈火勢加上濃煙直竄天際，消防人員搶救時可說是驚險萬分。

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局目前各大隊均有規劃且訓練兩個分隊為快速救援分隊，目的為執行火場救災時能有備援救災人員因應消防人員的意外狀況，第四大隊為強化所屬單位的救災安全，特別對所屬各分隊的消防人員辦理快速介入救援的普及訓練，期能建立同仁救災安全的觀念與技能。

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四大隊長蔡國保表示，本次訓練包含救災安全管控、火場方向定位、消防同伴救援概念、人員搬運技巧及火場綜合演練等項目，特別由消防局林育碩副中隊長及特搜分隊人員擔任教官，結合國內外案例分析火場受困自救技巧及快速救援小組的救援作業，並利用製煙機及訓練中心的黑暗空間模擬真實火場，讓學員運用熱顯像儀、照明搜索繩、新式消防衣救援腰帶及4米繩、扁帶等，進行快速佈署救援練習，培養團隊默契及提升救災戰力，確保消防人員救災安全。

▲台南市消防局第四大隊於新化訓練中心，辦理火場自救及快速救援隊基礎訓練，並以科技輔助救災提升救災效率及安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，第四大隊因南科園區科技廠房量體龐大，管線及化學品密佈危機四伏，消防人員入室救災風險很高，所以救災安全須要靠指揮官正確的判斷佈署及每位消防同仁具備良好的基本安全概念，平時打好紮實的救災戰技，輔以科技管理裝備及先進裝備器材，不斷精進才能保障消防人員火場中全身而退，讓消防人員殉職悲劇不再發生，火神不再流淚。

►幼兒也能開BMW！帥炸

ET快訊
快訊／「愛心篩檢」揪8確診！　基隆再增不明感染源
快訊／7-11店員1傳9！花蓮餐酒館恐怖群聚　衛生局嘆：夜晚
每天300例小菜一碟？　鄉民抖「全台陪雙北共存」
快訊／新北柔道生友人返彰化確診！　寶雅8足跡曝
快訊／北市免費PCR加開！　柯文哲宣布：明起每天上下午都可篩
快訊／舞蹈班傳播延燒！2媽媽確診　宜蘭戶外教學、畢旅暫停
高雄雅閣會館起底！5確診者來過　小姐素質佳「企二代最愛」
快訊／北市防疫新制！　鼓勵在家隔離、限縮匡列範圍
快訊／北市「6處確診足跡」！　內湖IKEA、健身工廠、萬年大
快訊／新竹市足跡曝！　全聯、夜市、湯姆熊入列
快訊／侯友宜示警：高峰期未到　無症狀者會越來越多
台南確診小六生參加台灣祭　女樂手匡列1498人結果出爐
快訊／Ct值11.6確診女足跡曝！　4天連假北港趴走
快訊／基隆新增23足跡！　廟口夜市、麥當勞、幼兒園
杰尼龜偷看廖老大直播！　不認輸回應了：笑死我
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

搶救工廠火災　南消四大隊導入科技救災輔助及辦理火場自救隊

清明假期前後6天　台東全面性防疫清消大作戰

溪美社區華瑞生態公園啟用　黃偉哲形容此處是樂活美社區

參山處邀13國外籍生八卦山賞鷹　品嘗哈拉認證美食

南警清明連假強力取締酒駕　取締134件103件公共危險送辦

升學與就業兼顧　勞動部雙軌計畫培育青年競爭力

非六都戶數最多　竹市社會宅「中雅安居」決標640戶年底開工

二手物獲新生　台南市環保局免費手作課程開課

台南安全帽怪盜偷不停　南警再查獲竊取近20頂安全帽

台東女童走失哭找爸爸　警安撫「看貓咪」帶回派出所

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

鬼鬼被罵哭是SET的？炎亞綸曝幕後真相　酸民虧「台灣差太多」吳映潔親上火線

視訊台灣記者「正好碰上大地震」　 奧斯卡伊薩克驚：WHAT THE HELL

錢薇娟喊話《全明星4》：沒準備好不要來！　「你來了就是害人」...網驚「超明顯暗示」

陸小學生因疫情「被停止放假」　秒崩潰嚎哭師傻眼：我也有班

提早放學校方、保全未同步　警衛爆走擋門「踹車飆髒話」

搶救工廠火災　南消四大隊導入科技救災輔助及辦理火場自救隊

清明假期前後6天　台東全面性防疫清消大作戰

溪美社區華瑞生態公園啟用　黃偉哲形容此處是樂活美社區

參山處邀13國外籍生八卦山賞鷹　品嘗哈拉認證美食

南警清明連假強力取締酒駕　取締134件103件公共危險送辦

升學與就業兼顧　勞動部雙軌計畫培育青年競爭力

非六都戶數最多　竹市社會宅「中雅安居」決標640戶年底開工

二手物獲新生　台南市環保局免費手作課程開課

台南安全帽怪盜偷不停　南警再查獲竊取近20頂安全帽

台東女童走失哭找爸爸　警安撫「看貓咪」帶回派出所

黃珊珊曝「中央核准幾萬名移工要進來」　北市1.1萬間防疫旅館難挪用

「最美排長」楊晴登記結婚？　曝戶外庭園婚禮想像「長輩致詞」還限時！

「錶王」運動風複雜錶變活潑　十分之一秒計時款擁31項專利

博羅江卡慘淪布查第二！俄軍摧殘砲擊住宅虐殺平民　估200人遇害

整條剩魚頭！飼主煮一鍋「仰望天空味噌湯」　內行人笑：謝主隆恩

王品「原燒」17門店改裝搶市　乾杯「麻辣45」插旗台中吸客

基隆再增2例不明感染源！社區群聚止不住　愛心篩檢驗出8確診

711店員1傳9！花蓮奧斯卡餐酒館爆恐怖群聚　衛生局嘆：夜晚病毒多

三花貓「防禦心強」待4個月找不到家　高中姐一句話堅決收編

要回家沒？爸開監視器見「大眼萌貓」鏡頭前癡等　歪頭殺萌暈網

花防部士兵救援畫面曝！他滿臉驚恐癱坐椅上　迷彩衣一脫驚見「蜂窩血彈痕」

地方熱門新聞

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

新北家族墓遭人闖入　骨灰罈全砸爛

羅智強發表參選桃園市長四點聲明

廖老大4/6上午10點開戰杰尼龜

確診女老師頭份吃飯　衛生局匡列20人

東亞唯一！ 台中「空品感測器物聯網」獲世界智慧50大奬

女童走失大哭　警安撫「看貓咪」帶回派出所

班班有冷氣今夏啟用電費政府負擔

開放學校操場給香客休息　彰縣府：滾動式修正

台南安全帽怪盜偷不停

人妻護理師與人夫上摩鐵被「抓猴」判賠20萬元

飛車搶奪女子7塊蔥肉餅聲押獲准

嘉義文化夜市擠爆！一張照看不到盡頭

打龜號測試延至4/6「地點在台中」

更多熱門

相關新聞

機車停公墓遭殃！台中女回來剩焦黑骨架

機車停公墓遭殃！台中女回來剩焦黑骨架

清明連假時掃墓，千萬要注意火是否有熄滅！台中一名女子將機車停放在公墓，最後卻慘遭燒毀，只剩下焦黑的骨架，讓她忍不住呼籲「一定要等火熄滅再離開」。

即／士林鐵皮工寮起火　小狗慘被燒成焦屍

即／士林鐵皮工寮起火　小狗慘被燒成焦屍

南消七大隊清明駐點警戒防火宣導

南消七大隊清明駐點警戒防火宣導

萬華民宅火災　警消緊急搶救中

萬華民宅火災　警消緊急搶救中

FB小資捐贈手持式熱像儀

FB小資捐贈手持式熱像儀

關鍵字：

搶救工廠火災南消四大隊科技救災

讀者迴響

熱門新聞

快訊／本土狂增281例「續創今年新高」　境外增78例

今晚雨區擴大！颱風最快周末生成模擬圖曝

快訊／打龜號零四測試出爐！　飆8.72秒打龜成功

空腹吞3顆B群！她5分鐘內「痛倒送醫」　營養師揭正確吃法

Selina男友財力驚人！穿搭低調奢華+曬名車

他拿乙炔切割器噴臉毀容　母提告：只是孩子

台東公雞遭性侵身亡！兇手竟是台灣獼猴

直擊陳立農東區約會歐陽娣娣！

愛愛平均時間曝光！太久「恐傷2部位」

雙颱最快明後天生成　1個是「恐怖梅姬」

本土+281！全台「13條重要群聚」曝光　這條最可怕

不斷更新／全台13縣市118校今停課防疫

陳立農戀歐陽娣娣上熱搜！時隔1hr出面了

女員工求加班又檢舉　老闆：好心沒好報

IKEA餐廳「情侶1舉動」暖到飆淚！全場戰翻

更多

最夯影音

更多
張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！

張惠妹《三天三夜》解禁嗨唱喊「不准跳！」　找看台歌迷「吵架」：不會自己買前面一點喔！
大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

大嫂來惹！韓佳人降臨《兩天一夜》　延政勳不知情嚇傻：回家要挨罵了...

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

開車送小孩上學「違停校門6年」 被志工勸爆口角：路不是學校的

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

老店清明趕工9萬張春捲皮！　75歲師傅「1萬日薪」復出拚

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

黏人喵「飛撲抱抱」迎接媽回家　撒嬌模樣惹網羨：別人家的貓

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面