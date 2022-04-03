首次網路FB小資捐贈南消第七大隊火場手持式熱像儀　保障打火兄弟安全

▲台南市消防局第七大隊辦理首次網路FB熱心市民捐贈1台手持式熱像儀受贈儀式，由七大隊長黃輝林代表接受，並親自頒發感謝獎牌給捐贈者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第七大隊3日上午10時辦理首次網路FB熱心市民捐贈1台手持式熱像儀受贈儀式，由七大隊長黃輝林代表接受，並親自頒發感謝獎牌給捐贈者，感謝民眾吳權峯先生熱心公益捐贈救災器材。

七大隊長黃輝林表示，非常感謝熱心市民吳權峯先生，認同消防局第七大隊的努力與救災表現，特別在第七大隊FB粉絲團私訊給小編，希望透過自己的微薄之力想要捐贈消防局第七大隊耗材或器材，讓消防人員在救災救護上有好的後勤或裝備，能無後顧之憂並有效提升搶救效能。

近年來消防局在市長黃偉哲和局長李明峯的支持努力下，不斷精進搶救技能、提升救護能力，以造福市民，而今日熱心市民吳權峯先生捐贈的手持式熱像儀實際有幫助消防人員於救災現場的火場判讀或救護人員在大量傷患現場找尋傷者，確實提升消防局救災能量，第七大隊將持續為保護人民生命財產而努力，也期望本次市民透過FB粉絲團的捐贈案能拋磚引玉，帶動社會人士之公益善舉，共同為保護大台南的安全盡一份心力。

第七大隊呼籲市民朋友，清明掃墓連假期間務必做到人離火熄、掃墓四不二記得，持續注意防疫措施（戴口罩、勤洗手、保持社交距離）並珍惜救護資源，同時場所業者也請定期辦理消防檢修申報並使用防焰標章的窗簾布幕及地毯，打造更安全的生活環境。