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串聯體能、繩索、通訊訓練點線面　南消五大隊消防救災更強健

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練，針對基本體能、繩索技能進行測驗，另外特別針對無線電的使用方式及注意事項進行相關訓練，讓消防點線面均能面面俱到。

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

無線電是消防人員在災害現場最重要的溝通工具，現今大部分的消防人員都至少有1支以上無線電，但沒有良好的無線電率及通訊品質，會直接影響到消防人員的救災安全，美國國家職業安全衛生協會分析造成消防人員殉職的前5大因素，其中一個就是” Inadequate Communications”；美國國家火災預防協會NFPA 1521 5.2.9更是直接寫出安全官應該要Monitor radio transmissions，確保無線電通訊沒有阻礙，並矯正不清楚或不完整的通訊，這些都顯示無線電紀律的養成絕對是消防救災的重中之重。

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南消防局近來全面換發無線電，並將通訊模式改為數位模式，第五大隊特別因應無線電的換發研擬相關的訓練課程，包括無線電使用原則、紀律、喊話內容，以及於極端環境下的無線電通話練習，目的均使消防人員能增加使用無線電的效率，養成良好的無線電紀律，讓整體救災現場更加安全。

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此外消防人員的基本體能也相當重要，第五大隊亦於2日的訓練內測驗3000 公尺跑步、單槓、舉重、伏地挺身、平板支撐、100 公尺負重訓練、折返跑等項目；亦複習繩索救助的相關技能，包括高所、低所救助、人員斜降等，使同仁能將救災的基礎紮穩，提升戰力；此外消友會第五辦事處亦針對3月底發生於龍崎區的民眾墜故失聯3日後，成功尋獲並救出生還民眾的搜救人員進行表揚。

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局李明峯局長表示，台南市消防局近年在市府的支持下，相關搶救裝備器材及搶救安全觀念都有相當大的提升，無線電的全面換發即是其中之一，未來消防局將持續精進救援能力，以確保市民生命、身體、財產安全。

▲台南市消防局第五大隊，6日及7日辦理所屬全體消防人員之常訓、救助複訓及無線電紀律訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第五大隊鄭誌峰大隊長表示，消防同仁的基本技能及體能是救災之本，大隊平時均落實要求各分隊及人員養成體能鍛鍊及平時訓練的習慣；無線電更是救災時的重要溝通工具，落實訓練能增進災害現場的溝通效率，避免漏掉緊急訊息，將能同時提升民眾及救災同仁之安全。

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