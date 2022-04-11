亞洲大學1學生確診「4／8曾到校」　同教室學生今起遠距

記者黃翊婷／綜合報導

台中亞洲大學昨日（10日）有學生在網路PO文聲稱校內有學生確診。校方表示，的確有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，由於該生8日曾到校上課，同班級學生已被通知11日起先改採遠距離上課；台中市衛生局疾管科長吳雅玲也證實有亞大學生確診，詳細疫調將在11日的疫情記者會上統一說明。

▲亞洲大學學生在網路PO文表示校內有人確診。（圖／翻攝自Dcard）

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亞洲大學學生10日在網路論壇《Dcard》PO文，聲稱校內有學生確診，學校卻只停了一堂課，「難道那位學生沒有去過別的課嗎？大家最近還是乖乖掃實名制吧。」一度掀起網友熱議。

根據《自由時報》報導，亞大學生9日就曾投訴媒體，稱學校美術館在當日下午突然進行清消，卻說是例行性消毒，懷疑另有隱情；校方10日表示，有一名學生經醫院PCR採檢為陽性，該生8日曾到校上過一堂課，已經通知同教室的學生自11日起改採遠距上課；另外，台中市衛生局疾管科長吳雅玲也證實確有此事，詳細情況將在11日的疫情記者會上統一說明。

▲亞洲大學。（圖／ETtoday資料照）

國內疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心10日公布新增431例本土確診，為209例男性、219例女性，另外3例調查中，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今年3月30日至4月10日，其中包含237人為無症狀感染。

確診病例分布共18縣市，包括新北143例、台北67例、桃園45例、屏東31例、基隆28例等。指揮中心表示，另外還增加4名中症患者，3人有打疫苗，1人未打。