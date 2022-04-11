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本土+431！3症狀持續3天以上　醫：最好快篩

記者陳俊宏／綜合報導

國內10日新增431例本土，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（11日）引用南韓研究表示，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等狀況持續3天以上，那麼最好做一下快篩或是PCR篩檢，尤其是當你住的地方正在大流行中。

黃軒在「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」臉書說，Omicron和類流感症狀愈來愈重疊，南韓國立中央醫療院調查發現，感染Omicron的患者中，最常出現的症狀有喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、打噴嚏及疲倦等，出現發燒的人比感染Delta的患者少。

黃軒指出，由於Omicron變異株的特色，最主要的症狀是「上呼吸道感染、和普通的感冒類似」，這和之前的Delta變異株不常造成的下呼吸道感染是不同的。

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▼黃軒說，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等狀況持續3天以上，那麼最好做一下快篩或是PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼採檢、PCR。（圖／記者屠惠剛攝）

黃軒提到，專家提醒民眾注意，如果喉嚨痛、咳嗽或是流鼻涕等狀況持續了3天以上，那麼最好做一下快篩或是PCR篩檢，尤其是當你住的地方，正在大流行中。

黃軒表示，在國外是很鼓勵民眾，自己在家先預買好，或甚至提供免費篩檢工具給民眾，萬一：

1、你有呼吸道感染症狀。
2、你有重疊足跡。
3、你有和確診個案曾在同一個空間。
4.你社區是高風險地區，但沒有症狀。

▼黃軒說，Omicron和類流感症狀愈來愈重疊。（圖／黃軒提供）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

黃軒說，最近國外的研究也發現，Omicron病毒的症狀和類流感病毒的症狀，幾乎是重疊一樣的，所以也是有建議，「有類流感症狀，記得快篩一下」！

黃軒提醒，但有症狀也不等於有足夠病毒量，可以讓你提早快篩出來，其實常常再過2-3天內，仍然有類流感症狀持續，可以再去測快篩，也往往就會呈現陽性了；但如果沒有陽性，你的症狀仍然持續，記得去看醫生，再確認和治療一下喔！

中央流行疫情指揮中心2月曾公布本土確診Omicron症狀，有咳嗽症狀52%、喉嚨症狀49%、發燒28%、流鼻水或鼻塞26%、頭痛9%、肌肉痠痛5%、嘔吐2.5%、發冷1.3%、嗅味覺異常1.3%、腹瀉0.9%。

►本文獲得黃軒醫師授權。

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