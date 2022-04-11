+431！他曝本土稍降2原因　點名這縣市「讓人放心不少」

記者陳俊宏／綜合報導

10日新增431例本土確診，精神科醫師沈政男表示，為什麼比9日的442例少一些？因為疫調與匡列，而非其他；新北新增143例，其中30例為感染源不明，顯然比例有增加的趨勢，新北已匡列1萬2000多人，說是仍有餘裕，實在讓人放心不少，如果不是這樣匡列，現在早已破千。

沈政男在臉書說，10日最大新聞是南投出現了2例新增，這是島內最後淪陷的縣市，接下來可能還有其他案例，因為這兩例乃3月底到新竹打高爾夫球而被感染，早已傳了三輪以上，雖然如此，只要把疫調與匡列做好，很快就能處理下來。

沈政男指出，其他縣市幾乎都沒什麼大變動，台北市新增67例，其中36例為不明感染源，比例比前幾天下降，這是好事；張惠妹演唱會說有一小區被匡列，但確診者Ct值很高，應已無傳染力。

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▼沈政男說，新北已匡列1萬2000多人，說是仍有餘裕，實在讓人放心不少。圖為新北市長侯友宜。（圖／翻攝直播）

沈政男提到，新北新增143例，其中30例為感染源不明，顯然比例有增加的趨勢；新北已匡列1萬2000多人，說是仍有餘裕，實在讓人放心不少，如果不是這樣匡列，現在早已破千。

「我今天才知，原來先前平均1例Omicron匡列了16人！」沈政男表示，這是相當強烈的圍堵決心，令人感動！未來案例增加，無法再匡列那麼多圈，但其實好好匡列一圈，平均匡列5人以上，也可以圍堵傳播鏈。

沈政男寫道，指揮中心說目前全台Rt值為2.0-2.5，跟他計算是不是相符？R0值是介入前的基礎複製數，而Rt值是介入後的有效複製數，後者代表現在的傳播力；要怎麼降低？移動指數如果下降，Rt值就會跟著下降，那麼疫情曲線提早被折彎下來就有可能，否則就會一直飆升，破萬甚至更高。

▼全台維持二級警戒。（圖／記者屠惠剛攝）



沈政男說，高雄新增下降，因為複雜群聚獲得控制，但仍有其他不明感染源群聚，高雄市長陳其邁是不是認為沒辦法清零？但現在高雄所做，跟先前清零企圖沒有兩樣；基隆疫情也持續穩定，新增下降，其他縣市也沒有太大變化。

沈政男指出，現在的防疫目標是重症清零，但中重症比例為千分之3，因此如果每日新增超過400，就一定會有中重症，所以說重症要清零，就要有效壓制新增，到了400，就要趕緊把Rt值壓到接近1，才能繼續維持在400，讓每日中重症新增等於零，但現在是2。

►本文獲得沈政男醫師授權。