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快訊／雲林+3　郵局員工Ct值15.2「感染源不明」

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林確診＋3，分佈二崙鄉、東勢鄉、水林鄉。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內本土確診案例431例，其中雲林縣確診3例，案27293男性50多歲郵局員工、案27376女性80多歲老婦、案27523男性10多歲高三生；案27293為二崙鄉油車郵局的員工，雲林郵局表示，二崙油車郵局將於今日下午完成該局屋消毒，該局屬2人郵局，相關底替主管已調度妥適。

雲林縣政府說明，案27293郵局員工，居住北港鎮在二崙鄉上班，連假期間曾接觸北部返鄉親屬，於4月5日出現咳嗽症狀、體溫37.2、耳朵發紅等不適之情形，於4月9日自行快篩陽性，通報衛生所並由防疫人員安排至醫院採檢PCR陽性Ct值15.2，已收治醫院治療中。因此案匡列居家隔離有外縣市3人、雲林縣7人，自主健康管理3人。

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▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林確診＋3，案27293確診資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案27376為80多歲老婦居住水林鄉，4月8日兒子確診（案26657)遭匡列居家隔離，老婦4月9日出現咳嗽症狀，衛生人員安排採檢，檢驗結果為陽性Ct值18.6，目前收治於醫院隔離中。

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林今確診＋3，案27376確診資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

案27523為10多歲高中生，居住東勢鄉於北港高中就學，4月7日曾出現發燒症狀，因曾接觸新北市朋友在4月9日確診（案 26099）遭匡列居隔，主動聯繫衛生所協助安排至醫院採檢，4月9日 採檢 PCR 結果陽性，已收治於醫院隔離治療。北港高中下週停課4月11日至15日5天。

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林今確診＋3，案27523確診資訊。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林郵局今說明，二崙油車一名人員於4月9日因身體不適自行快篩陽性，再於今日核酸檢測陽性確診，感染原因不明。前述人員已先行在家等候專車載至麥寮長庚醫院進行隔離，隔離天數視情況而定，二崙油車郵局將於今日下午完成該局屋消毒，該局屬2人郵局，相關底替主管已調度妥適，下週一4月11日正常營業。

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案27293郵局員工於雲林縣足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲案27376婦人於雲林縣足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼▲案27523高中生於雲林縣足跡表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林確診＋3，雲林縣衛生局說明。（圖／記者蔡佩旻攝）

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