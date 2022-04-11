6韓籍船員遇難失蹤！澎湖發現第4具遺體　身份有待查證

記者陳洋／澎湖報導

搭載6名韓國人的獅子山共和國籍拖船「KYOTO 1」號在澎湖海域失蹤進入第四天，今天下午在合界海域又再發現一具遺體，這是事故發生以來，發現的第四具，但身份還有待釐清。

▲西嶼合界發現一具男性浮屍，由安檢人員前往協助上岸 。（圖／白沙警分局提供）

「KYOTO 1」號在7號發出遇險信號後，失蹤至今，不但船隻失去蹤影，船上6名韓籍船員也一併失蹤，儘管韓方的海巡艇已經抵達澎湖海域，和澎湖海巡隊聯手搜尋，可惜沒有好消息傳出，今天更是發現第四具大體。

目擊者說，他是在下午兩點半左右準備到海邊釣魚時，發現大體以背部朝天的姿勢在海上漂浮，起初還以為是海豚屍體，直到大體飄近岸邊才確認是人體，當下趕緊報警。

▲西嶼合界發現一具男性浮屍，由安檢人員前往協助上岸 。（圖／白沙警分局提供）

目擊者說，發現大體時，身上的衣物已經不見，僅穿著內褲和鞋子，初步看來是男性，沒有明顯外傷，看不出來是不是韓籍船員，但他個人認為是有可能的。

警方表示，這具大體身份不詳，但目視已死亡多時，警方到場後，已經通報檢鑑識人員採證，暫時先以無名屍方式處理，是否為韓籍船員將等後續進行身份確認。

▲男性浮屍身分待查，檢警調查是否與失聯韓籍船員有關 。（圖／白沙警分局提供）

「KYOTO 1」號自失蹤以來，澎湖岸際已經連續發現4具大體，身上均無證件，所以身份還需要查證，加上船隻不見蹤影，不排除有沉沒可能，而在韓方海巡艇加入後，台韓都希望透過跨國的合作方式，加強搜索力道，希望能有好消息傳出。