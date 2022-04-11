現場畫面曝光！狠男為了2000持剪刀殺人　女子左頸動脈中刀噴血亡

記者林悅／台南報導

台南市七股區1名42歲王姓男子，11日下午5時許，為30歲王姓女子索討2千元債務未果，竟持剪刀刺殺王女頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起，市警佳里分局獲報後立即調派警力迅速抵達現場，將來不及逃離現場之王嫌制伏逮捕，查扣作案剪刀1把，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦並建請聲請羈押。

▲42歲王姓男子疑向30歲王姓女子索討2千元債務不成，竟持剪刀刺殺30歲王女身亡，佳里分局警方迅速馳抵將他逮捕，依殺人罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市佳里分局警方於11月下午5時許接獲110通報，七股區大寮里發生兇殺案，佳里分局立即調度警力馳往現場查處，發現被害人30歲王姓女子頸部受傷倒臥在民宅血泊中，立即通報消防局出動佳里分隊救護車，將被害人王女送往佳里奇美醫院急救，惟王女因傷勢嚴重經醫院急救後仍宣告不治死亡。

警方初步調查42歲王嫌飲酒後，於11日下午5時許，在案發現場向王女索討新台幣2千元未果，竟持預藏之剪刀刺殺被害人頸部喉嚨數刀，致被害人失血過多倒地不起。

佳里分局獲報後立即調派警力迅速抵達現場，將來不及逃離現場之王嫌制伏逮捕並查扣作案之剪刀1把，警方並封鎖命案現場，完成勘查鑑識蒐證，全案偵訊後依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。