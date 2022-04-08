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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

受波及！陳其邁、鄭文燦、陳時中曾跟蔡英文開會　得自我健康監測

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文6日上午在官邸邀集府院高層、防疫專家小組及桃園市長鄭文燦、高雄市長陳其邁召開防疫會議，然而蔡4日與1名今（8日）被通報確診的家人餐敘。總統府發言人張惇涵指出，這幾天蔡英文的幕僚、與其開會接觸的人員，因未與確診者接觸，依照防疫規定，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為。

針對總統官邸8日傳出有確診者足跡，張惇涵下午3時半召開記者會說明，蔡英文在4/4與11名家人在官邸午宴，其中1人8日通報確診；當天午宴設有隔板，且蔡英文與該確診家人相距約3公尺，總統醫療團隊慎重起見，已對蔡英文進行PCR及快篩，所幸皆為陰性，並自4/5起至4/14居家隔離，取消所有公開行程，結束後再進行7天自主健康管理，而這段期間工作改採線上模式、視訊會議。

當天午宴狀況，張惇涵也指，依照防疫規定，凡進出總統官邸都需測量體溫、消毒，午宴過後也有消毒；8日午間接獲總統家人確診通知後，官邸、總統府也會全面清消。

由於蔡英文6日在官邸召開會議，坐上賓包括副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、專家諮詢小組召集人張上淳、疾管署長周志浩及鄭文燦、陳其邁等人，外界好奇這些人是否連帶受影響。

張惇涵表示，總統的幕僚及有跟總統開會或共同行程的人，因未與確診者無相關接觸史，依照防疫規定，將採取自我健康監測，並落實防疫相關作為。這幾天包括防疫會議或其他接觸者，共同與會者都跟確診者無接觸，而蔡英文PCR也陰性，所以依照防疫指引，只要做自我健康監測。

張惇涵也提及，稍早賴清德也已經進行快篩，結果皆為陰性。

台北與新北疫情嚴峻，但蔡英文召防疫會議卻未邀請台北市長柯文哲、新北市長侯友宜，柯因此批評，難道雙北沒疫情。對此，張惇涵解釋，桃園跟高雄都是國門，兩位市長在國門防疫工作最為吃重，國門的防疫從邊境管控，再到在地防疫，甚至兩個大城市也要鄰近支援其他縣市，所以總統徵詢他們無可厚非。

張惇涵更反擊，只有心中有政治、有選舉的人，才會開口閉口都是政治跟選舉，政治口水對防疫一點幫助都沒有。

媒體追問，媒體人黃暐瀚稱不只桃園、高雄是國門，台北市也有松山機場，而台中跟基隆也有海港，怎麼只選鄭文燦跟陳其邁？張惇涵再嗆，只有心中有政治的人，才會開口閉口都政治。

另外，總統府7日也傳出有導覽志工確診，張惇涵表示，該人跟總統確診家人案無關，且並未到過總統官邸。

▼張惇涵。（圖／翻攝自ETtoday直播）

▼張惇涵。（圖／翻攝自ETtoday直播）

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