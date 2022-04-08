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小琉球民宿傳播鏈燒台中4+3！情侶「男確診女居隔」　增17足跡

▲▼台中本土確診今天新增4例，另3例尚無案號，盧秀燕和相關局長說明案情。（圖／記者鄧木卿攝）

▲台中本土確診今天新增4例，另3例尚無案號，盧秀燕和相關局長說明案情。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市8日新增4名本土確診個案，另有3人尚未取得案號，台中市長盧秀燕說明，7例全是發生在清明連假跨縣市移動引起，還好都知道感染源，在可控制範圍內，因此她呼籲除非有必要，市民應減少到外縣市，留在台中相對比較安全。

▲▼台中本土確診今天新增4例，另3例尚無案號，盧秀燕和相關局長說明案情。（圖／記者鄧木卿攝）

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▲衛生局長曾梓展。

市政府下午3點召開防疫指揮中心記者會宣布新增4例本土確診，案26149為80多歲住在清水區男性，住在北部的兒子4月4日返家掃墓，兒子返回北部後，4月5日出現症狀經檢驗確診（案25398），4月7日當天上午，案26149出現症狀，經送醫採檢確診，Ct值30，目前住院治療中，外籍看護採檢為陰性，案太太採檢為陽性（尚未取得案號），個案因年邁行動不便都在家，所以無台中市公共足跡。

▲▼台中本土確診今天新增4例，另3例尚無案號，盧秀燕和相關局長說明案情。（圖／記者鄧木卿攝）

▲教育局長楊振昇。

案26150是住在霧峰的20多歲女性，已打3劑疫苗，4月1日帶著女兒到新北市拜訪親友，4月5日返回台中，6日出現症狀，當天晚間自行快篩陽性，7日經衛生局案排就醫採檢確診，北部親戚7日也確診，同住家人3人和相關場域接觸人員5人，PCR採檢皆陰性，該案可傳染期間無台中公共足跡。

▲▼台中本土確診今天新增4例，另3例尚無案號，盧秀燕和相關局長說明案情。（圖／記者鄧木卿攝）

▲民政局長吳世瑋。

案26252是住在西屯區的30多歲男性，已施打2劑疫苗，4月2日至4日間與女友到小琉球旅遊，因所住的民宿遊客及老闆陸續確診，6日出現症狀，經採檢陰性，7日再次採檢確診，Ct值18，他的女友4月6日採檢陰性目前居隔中，活動足跡包含好佳亭自助美食、台灣第一味西屯店、優漾複合運動會館、維康醫療用品中港澄清店、何藥局中科店、7-11福茂門市，皆已完成清消。

▲▼台中本土確診今天新增4例，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

▲台中本土確診今天新增4例，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供，下同）

案26253是住在南區的20多歲男性，4日晚上與小琉球民宿確診友人（案25431）在嘉義唱KTV，經通知採檢，6日快篩陰性，7日出現症狀，CT值19，由於從嘉義返回台中後，都待在家裡，所以無台中市公共足跡。

▲▼台中本土確診今天新增4例，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

至於新社高中國中部同一家庭的確診兄妹2人（尚無全國案號），連假期間到北部親戚家住宿，7日接獲親戚確診後，學生快篩為陰性，但7日晚間PCR檢測陽性，相關足跡點是西月湖農園，已完成清消。

▲▼台中本土確診今天新增4例，市府公布足跡點。（圖／台中市政府提供）

另同住家人和接觸的2位親戚，分就讀新社國小、新社幼兒園和豐原高商，PCR均為陰性，為求慎重，已要求新社國小和新社幼兒園、豐原高商也「預防性停課」一天，後續視情形恢復上課。

盧秀燕強調，市府第一時間已出動74人在新社高中成立前進指揮所，針對全校1400人篩檢，新社衛生所明天上午8時至11時，也加開新冠疫苗接種站，此外，弘文中學有3名學生也是清明連假北上接獲通知匡列，還好是陰性，已通知同班師生全數至醫院快篩，並自主健康管理。

衛生局長曾梓展表示，今接獲外縣市個案台中足跡點，包括台中金典酒店、廣三SOGO、牛角日本燒肉專門店、金典綠園道商場、7-11金典門市、梧棲漁港內海產店、麥當勞台中新大雅店、新社區西月湖農園、和欣客運弘光大學站等處，已通知業者清消，呼籲足跡重疊者可至快篩站篩檢，並自我健康監測。

教育局長楊振昇表示，目前台中市停課情況，新社高中（含國中部），全校停課10天，4月18日恢復上課；新社國小，全校預防性停課1天；新社幼兒園，全校預防性停課1天；豐原高商有一班預防性停課1天，以上學校都是新社兄妹的家人；弘文高中3名學生雖是陰性，該班仍採取預防性停課1天；沙鹿國中有學生和確診者去掃墓，採檢陰，但該班仍預防性停課1天。

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