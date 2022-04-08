他轟「重症清零、輕症控管」根本幹話　批中央：光講口號沒說實話

▲葉元之批中央「重症清零、輕症控管」防疫政策是幹話。（圖／翻攝葉元之臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

指揮中心開始轉換防疫戰略，提出「重症清零，輕症有效管控」，以因應再度爆發的疫情。對此，新北市議員葉元之8日批評，疫情是重症還是輕症，根本就沒有固定，事前也無法區分，因此這個政策「就是民進黨新發明出的口號、幹話」。

針對指揮中心的「重症清零，輕症有效管控」政策，葉元之批評，「這句話我真的聽不懂」。台灣之前講疫情清零，指的是透過嚴格的疫調、匡列、隔離，讓大家的環境完全沒有病毒。但現在已有數不清的傳播鏈，而且管控越來越放寬，病例只會越來越多。

「問題來了」，葉元之質疑，哪個人接觸到病毒後會變重症，哪個人會變輕症，有一定嗎？年紀大的才會重症嗎？也不一定，最近才有一個20多歲的中重症確診者，相當年輕。而且又不是說有兩種病毒，一種會造成重症，所以要清零；另一種只會導致輕症，可以共存。

葉元之指出，精準來講，只要不走清零路線，就不可能出現重症清零的狀況。他批評，因此，「重症清零，輕症控管」，就是民進黨新發明出的口號、幹話。

葉元之強調，現在指揮中心既然要走與病毒共存的路線，就要跟民眾坦承，確診數就是會大幅增加，而且重症也很難清零。他批評，網路上還有人在帶風向，說「新北市確診數那麼多，侯友宜有夠爛，王必勝應該要進駐新北」。但實際上，新北確診數增加，就是指揮中心政策造成的啊，疫情指揮官陳時中不用出來解釋嗎？