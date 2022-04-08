金芭黎又中了！高雄3酒店狂爆已62確診　老司機「極樂足跡」曝

記者賴文萱／高雄報導

高雄爆出娛樂場所群聚，截至7日包含雅閣、金芭黎、帝堡等3家娛樂場所已累計62人確診，所幸感染源頭昨天已經找到，通過疫調發現，曾與台中婚宴案23388接觸的案25606於3/31在金巴黎與雅閣都有活動史，後續並引發相關娛樂場所確診案例。不過，昨公布新增59例的海量確診足跡，上頭也驚見「老司機名單」，許多會館、酒店、舞廳全中鏢。

▲高雄3家娛樂場所群聚。（圖／高雄市政府）

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市長陳其邁表示，雅閣群聚的感染源經過衛生局、警察局釐清，已經找到感染源，發現原來是案25606在3月31日在金芭黎舞廳、雅閣會館有活動史，確診的女薩克斯風樂手就是在那天接觸到25606而染疫，因為當時案25606有上台唱歌，和女樂手接觸。





▲帝堡101會館足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁指出，研判是案25606引發這波感染，但案25606的接觸者是案23388，他曾在3/26參加台中婚宴，3/29傳染給案25606，而後引發雅閣會館46人群聚染疫，在金芭黎部分，也導致客人與員工共計10人也確診。而曾有雅閣會館活動史的一名確診者（案25174），也有帝堡娛樂公司的活動史，經過衛生局進一步匡列，在帝堡部分發現6人染疫。

根據統計，這波娛樂場所染疫事件，累積至7日已造成62人確診。而釀成這起群聚案件的源頭，案23388在參與台中喜宴後，回來跟案25606有接觸，但卻在先前疫調中隱匿足跡，沒有據實提供曾與案25606接觸的時間地點，高市衛生局將根據相關疫調狀況，依法開罰6-30萬。

▲高雄娛樂場所群聚關係圖。（圖／高雄市政府）

昨天高雄市政府公布59例本土病例海量足跡，值得注意的是，金芭黎早在2年前新冠疫情剛爆發時，就曾有過疫情，當時因武漢台商跟護國舞小姐一事引起外界關注。另外，除了已有群聚事件的AGO雅閣私人會館、帝堡一零一會館之外，不少網友注意起足跡中的「老司機名單」，包含大帝國舞廳、王牌精品會館、金色養生館以及紅樓夢男模會所、典璦美容美體等。

▲金芭黎舞廳足跡清消。（圖／記者賴文萱翻攝）

網友驚呼，「這次確診的都是老司機」、「有1/3都是舞廳和招待所」、「金芭黎又重返榮耀，始祖確診之地」、「極樂足跡」、「一堆會館、舞廳、酒店，果然不讓人失望」、「這次都是走店風」。

針對這波群聚，高市府已針對足跡重疊者發布細胞簡訊，目前造冊數字已達6000封以上，公共場所活動史還包括SKM Park、好市多中華店、家樂福五甲店、福華大飯店、高雄萬豪酒店、大遠百等。若民眾曾出入相關場所，於19日前出現上呼吸道相關症狀，務必盡速至社區採檢院所就醫。