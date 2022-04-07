快訊／高雄女樂手感染源找到了！跟台中婚宴有關　上台唱歌釀群聚

記者賴文萱／高雄報導

指揮中心今（7）日公布，新增382例本土病例，其中，高雄市增加59例，再度創下單日新高，主要案例集中在3大娛樂場所，包含雅閣私人會館新增17例（累計46例）、帝堡酒店新增6例，另外，先前因武漢台商及護國舞小姐聞名的金芭黎大舞廳再度中鏢，新增10例確診。

▲金芭黎舞廳再次傳出確診個案。（圖／資料照／記者吳奕靖攝）

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市長陳其邁表示，當時引起群聚事件的雅閣感染源，已經找到了，發現一位案25606，他在金芭黎跟雅閣都有活動，其中，薩克斯風女樂手在3月31日接觸這位案25606，因為他有上去唱歌造成感染。而這位案25606曾在3/29與案23388接觸，案23388則在3/26參加台中婚宴後回來染疫。

根據疫調顯示，案25606在3/31下午4點半到7點在金芭黎工作，晚上8點半又到雅閣工作。在雅閣工作當中，也跟案24795等等，因為工作需要有近距離的接觸，也跟案24928有密切接觸，包含上台唱歌等等。而雅閣的員工案25174當時也在場，隔2天休假後又有到帝堡活動，因此緊急匡列帝堡工作人員等接觸對象，衍生6例確診個案。

▲▼高雄3家娛樂場所群聚。（圖／高雄市政府）





▲高雄特定娛樂場所即日起擴大採檢。（圖／高雄市政府提供）

因應娛樂場所確診連環爆，高雄市長陳其邁昨天也宣布，特定娛樂場所即日起（4/6~4/8）擴大採檢，包含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）等場所。

其中，高市府要求工作人員／從業人員（含流動工作人士），全體員工皆應持有3日內PCR陰性證實。此外，皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應街種第3劑，否則不得提供服務。